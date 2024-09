Ammodernare il sistema postale mondiale: Zonos prescelta dall’Unione postale universale (UPU) per portare avanti con la propria tecnologia la compliance, la velocità di elaborazione e la trasparenza dei sistemi postali in tutto il mondo

The international DDP shipping model allows parcels to ship with duties, taxes, and fees prepaid, making it easy for packages to move through customs. (Graphic: Business Wire)

The international DDP shipping model allows parcels to ship with duties, taxes, and fees prepaid, making it easy for packages to move through customs. (Graphic: Business Wire)

ST. GEORGE, Utah e BERNA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Nell’ambito di una rivoluzionaria iniziativa volta ad affrontare il doppio problema delle norme sulla compliance sempre più rigorose e delle aspettative in evoluzione dei consumatori riguardo a consegne veloci ed efficienti Zonos, leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche transfrontaliere, è stata prescelta dall’Unione postale universale (UPU) per portare avanti un’iniziativa strategica. L’UPU è un’agenzia specializzata dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che facilita la cooperazione tra le agenzie postali dei paesi membri attraverso la sua rete universale di moderni servizi postali. Mettendo a frutto la tecnologia delle API all’avanguardia di Zonos per migliorare l’accuratezza e la velocità di elaborazione dei dati trasmessi attraverso il sistema di dichiarazione doganale (CDS, Customs Declaration System) dell’UPU, questa iniziativa trasformerà l’ecosistema postale globale. L’obiettivo consiste nel mettere a disposizione degli operatori postali la tecnologia necessaria per mitigare i ritardi causati da dati inadeguati o incompleti, migliorando così l’efficienza operativa, assicurando la compliance e rendendo più soddisfacente l’esperienza di consegna per i consumatori in tutto il mondo.

Colmare la lacuna tecnologica per gli operatori postali in tutto il mondo

Questa partnership è mirata specificamente alle sfide tecnologiche a cui devono far fronte gli operatori postali in tutto il mondo. Molti di questi hanno difficoltà a competere in un settore sempre più basato sui dati e sulla digitalizzazione a causa della loro abilità limitata a trasmettere accuratamente e rapidamente dati avanzati elettronici (EAD, electronic advanced data). Questa lacuna li mette in una posizione di svantaggio competitivo e contribuisce a ritardi notevoli nel processo di sdoganamento internazionale.

L’innovativa tecnologia delle API di Zonos offre una soluzione scalabile e adattabile a questi problemi, facilitando una raccolta di dati accurati e in tempo reale che soddisfi i rigorosi requisiti delle moderne dogane e norme di sicurezza che richiedono informazioni dettagliate sulle spedizioni – descrizione delle merci, codici di armonizzazione e valori precisi in relazione alle norme EAD generali o regionali (come ICS2). La migliore qualità dei dati soddisfa i requisiti normativi e di sicurezza sul contenuto delle confezioni ai fini delle operazioni doganali globali.

Attuare la transizione a un modello DDP (Delivered Duty Paid)

Un obiettivo significativo di questa collaborazione è la transizione a un modello DDP (reso sdoganato all’importazione) in risposta alla domanda del mercato di processi di sdoganamento più trasparenti ed efficienti. Questa iniziativa supporta l’Articolo 18-004 dell’UPU (Articoli esenti da spese alla consegna) sviluppando una soluzione DDP affidabile, facilitando consegne transfrontaliere di colli e plichi più veloci e regolari. Consentendo agli operatori postali di calcolare e riscuotere dazi e imposte presso il punto di vendita, questo modello elimina costi inaspettati per i consumatori e migliora l’esperienza complessiva di spedizione e consegna internazionale.

Migliorare l’esperienza del consumatore attraverso l’efficienza e l’affidabilità

L’iniziativa UPU-Zonos mette l’accento sul miglioramento dell’esperienza di consegna per i consumatori in tutto il mondo. Snellendo il processo di raccolta dei dati, la partnership mira a velocizzare lo sdoganamento e ridurre il tempo di transito dei colli e dei plichi per rispondere alla richiesta di velocità da parte dei consumatori. Inoltre si propone di migliorare l’affidabilità e la prevedibilità delle consegne internazionali, promuovendo una fiducia maggiore nel sistema postale mondiale.

Una visione unificata per il futuro dei servizi postali internazionali

L’impegno condiviso dell’UPU e di Zonos a sfruttare la tecnologia per migliorare l’ecosistema postale globale è al cuore di questa iniziativa. Clint Reid, Ceo Zonos, fa eco a questo sentimento evidenziando il potenziale trasformativo della collaborazione: “Insieme non stiamo solo facendo fronte a problemi immediati; stiamo aprendo la strada a un futuro in cui i servizi postali internazionali sono più sicuri, efficienti e trasparenti per tutti”.

Informazioni su Zonos

Zonos è un leader nell’innovazione tecnologica per il commercio internazionale, semplificando il commercio transfrontaliero con la sua suite completa di soluzioni. Con un focus sulla compliance, sulla classificazione e sul calcolo trasparente dei costi, Zonos mette in grado le imprese e gli operatori postali di espandere senza fatica la loro presenza globale, rendendo il commercio internazionale più accessibile e trasparente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.