神鹰航空选择Cirium为航空分析战略合作伙伴

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Cirium现已成为神鹰航空(Condor)的新航空分析合作伙伴。根据双方签署的新协议，Cirium将作为这家航空公司的单一外部航空数据来源，为其提供端到端的数据服务。

航空分析公司Cirium与神鹰航空之间的合作将使这家德国航空公司能够进一步改善运营，推动旨在提高业务效率和整体客户满意度的高质量洞察。

作为这项新协议的一部分，Cirium将为该航空公司提供三类关键数据：历史航班数据、时刻表数据和实时航班数据。

在利用Cirium的历史航班数据两年后，神鹰航空现决定集成Cirium的更多产品套件，这为进一步简化运营提供了独特的机会，进而为该公司及其客户带来直接的改进。

这项对数据的投资将使该公司能够快速掌握运营趋势，从而实现旨在降低成本和提高效率的快速解决方案。它将使团队能够优化机队管理、网络规划、转机和机组人员调度，从而推动涉及运营方方面面的重大改进。

Cirium备受推崇的航班时刻表产品也是该交易的一部分，该产品将提供对服务机会和市场需求的更深入洞察。借助最新数据，神鹰航空将能够优化网络和机组人员规划，从而提升整个企业的效率和盈利能力。

Cirium实时飞行数据的加入还将提供世界各地飞机的实时更新，这意味着在跟踪和监控航班情况时可以掌握更多的细节。

这将支持神鹰航空对其客户体验主张的投资，将Cirium的实时航班数据直接馈送到面向客户的数字平台中，为旅客提供精确的出发和到达时间信息，以便他们规划后续旅程。实时航班数据的加入也将改变中断管理，为错过转机的乘客提供更快的重新预订选项。

Cirium首席执行官Jeremy Bowen表示：“我们非常高兴地宣布与全球领先的休闲航空公司神鹰航空扩大合作。作为Cirium的客户，神鹰航空一直受益于我们的历史飞行数据，此次加强的合作伙伴关系证明了我们的数据质量和Cirium团队的奉献精神。通过扩大后的合作关系，我们将为神鹰航空提供最精确、最可靠的行业数据，帮助他们提高运营绩效，并且最重要的是，为其全球乘客提供及时的洞察。”

作为德国最受欢迎的休闲航空公司，神鹰航空自1956年以来一直致力于带乘客飞往全世界最美丽的目的地。该航空公司拥有由50多架飞机组成的机队，从德国和瑞士飞往约90个目的地。与Cirium的此次合作标志着神鹰航空持续致力于卓越运营和客户满意度的最新举措。

Cirium是全球最受信赖的航空分析数据来源，提供强大的数据和尖端分析，为广泛的行业参与者提供支持。

公司为航空公司、机场、旅游企业、飞机制造商和金融实体提供优化运营、做出明智决策和加速收入增长所需的清晰度和情报。

如需了解有关Cirium产品的更多信息，以及它们如何使您的业务受益，请访问www.cirium.com

关于神鹰航空

作为德国最受欢迎的休闲航空公司，神鹰航空自1956年以来一直致力于带乘客飞往全世界最美丽的度假目的地。神鹰航空运营着一支由50多架飞机组成的机队，这些飞机由公司自己的维护公司Condor Technik GmbH根据法兰克福和杜塞尔多夫机场的最高安全标准进行维护。2022年春，这家德国最受欢迎的休闲航空公司推出了新的品牌标识。这意味着神鹰航空从一家休闲航空公司发展成为独特而明确的度假品牌。新设计在A330neo上首度亮相，该型飞机自2022年12月以来一直由神鹰航空运营。作为德国的首发客户，神鹰航空将执飞21架A330neo长途飞机。得益于最先进的技术和最高的效率，最新一代的2升飞机以每名乘客每100公里2.1升的燃油消耗和首屈一指的乘客舒适度成为欧洲的领跑者。从2024年起，神鹰航空还将接收43架全新的A32Xneo系列中短途飞机。

关于Cirium

Cirium®是全球最受信赖的航空分析数据来源，提供强大的数据和尖端分析，为广泛的行业参与者提供支持。公司为航空公司、机场、旅游企业、飞机制造商和金融实体提供优化运营、做出明智决策和加速收入增长所需的清晰度和情报。

Cirium®隶属于RELX旗下的LexisNexis® Risk Solutions，后者为全球的专业和企业客户提供基于信息的分析和决策工具。RELX PLC股票在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所交易，股票代码如下：伦敦：REL；阿姆斯特丹：REN；纽约：RELX。

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