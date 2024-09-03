Andersen Global喜慶哥倫比亞會員公司的成立

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global新添會員公司Andersen in Colombia，透過這所採用Andersen Global品牌名稱的最新會員公司繼續擴大它在拉丁美洲的業務

Andersen in Colombia的前身是2019年成立的Jiménez, Higuita, Rodríguez & Asociados (JHR Corp.)。這家合夥稅務公司服務國內外經營各類產業的公私營公司，由合夥人Julián Jiménez Mejía主導，提供會計諮詢、薪資、稅務、財務諮詢和轉讓定價等全方位的解決方案。

「我們的團隊信守對客戶的承諾，並以最高專業標準自許。」Julián表示，「有鑑於稅務業務日趨複雜，我們期待運用Andersen Global會員及合作公司的資源，針對哥倫比亞及國外客戶不斷變化的需求，打造客製的創新解決方案。」

「Andersen in Colombia以會員公司的身分加入，擴大了我們在這個地區的業務。」全球主席暨Andersen執行長Mark L. Vorsatz說，「他們以專業知識與服務客戶的熱誠，為本公司的價值觀做了最好的示範。這個戰略的下一步是強化我們在這個地區的實力，並堅定我們為全球客戶獻上無縫無國界解決方案的承諾。」

Andersen Global是一家由在法律上各自獨立的會員公司組成的國際協會，各會員公司由世界各地的稅務、法律和評估專業人士組成。Andersen Global由美國會員公司Andersen Tax LLC成立於2013年，目前旗下擁有17,000多名全球專業人士，並透過其會員公司與合作公司在475個以上的地點開展業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。