Andersen Global在哥伦比亚创办成员事务所

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global新增Andersen（哥伦比亚）事务所，继续巩固其在拉丁美洲的业务，该事务所是采用Andersen品牌的最新成员事务所。

Andersen（哥伦比亚）前身是2019年成立的Jiménez, Higuita, Rodríguez & Asociados (JHR Corp.) ，并从事税务业务，为各行各业的国内外私营和上市公司提供服务，在合伙人Julián Jiménez Mejía的领导下，该事务所提供会计咨询、薪资、税务、财务咨询和转让定价方面的全面解决方案。

Julián表示，“我们的团队始终坚持对客户的承诺，并以最高的专业标准要求自己，随着税务环境不断变得更加复杂，我们期待着利用Andersen Global成员事务所和合作公司的资源，为哥伦比亚国内外不断变化的客户需求提供量身定制的创新解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示，“Andersen（哥伦比亚）作为成员事务所加入后，强化了我们在该地区的业务。他们的专业知识和对客户服务的专注体现了我们公司的核心价值。此战略后续步骤举措增强了我们在该地区的能力，强化了我们为全球客户提供无缝、无边界解决方案的承诺。”

Andersen Global是一个由全球税务、法律和评估专业人士组成的国际协会，其成员事务所在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员事务所Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有17,000多名专业人员，通过其成员事务所和合作公司在超过475个地区开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。