沙烏地發展基金發揮全球影響力、投入200多億美元贊助各類開發活動，歡慶50年有成

沙烏地阿拉伯，利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地發展基金 (SFD) 今天在利雅德舉辦以「慶祝全球影響力50年」(50 Years of Global Impact) 為題的成立50週年紀念活動。首要發展合作夥伴均出席共襄盛舉，足見沙烏地發展基金對全球永續發展的重大貢獻。過去50年來，沙烏地發展基金撥出200多億美元的款項，贊助800多項開發計畫與專案，澤及社會基礎設施（教育、醫療保健、給水和下水、住宅及都市發展）、運輸及通訊（道路、鐵路、機場和港口）、能源、農業、礦冶及工業等部門。

從1974年成立迄今，沙烏地發展基金已成為沙烏地阿拉伯王國進行國際開發的得力助手，援助全球100多個有迫切需求的開發中國家。沙烏地發展基金將重心置於協助各國達成永續發展目標 (SDG)，推動最低度開發國家 (LDC) 與小島嶼開發中國家 (SIDS) 的永續發展，功不可沒。

沙烏地發展基金主席Ahmed Al-Khateeb閣下在會上強調合作對於驅動全球發展的重要性。他指出沙烏地發展基金的成功植基於合作關係之上；僅2023年一年，便與其他贊助者共同資助23個發展中國家的27項發展計畫與專案。他還指出建立新合作關係與穩固既有合作關係的必要性，唯有如此才能建設一個人人都有機會發揮全副潛力的世界。

在談到50週年這個重大里程碑時，沙烏地發展基金執行長Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad先生表示：「值此慶祝50年卓犖有成之際，我們誓言要比過去更加努力，支援發展中國家培養經濟自立與韌性。我們的目標是確保所有兒童都能夠就學，讓教育不再是少數人的權利，而是每個孩子都能享有的權利。我們也希望每個家庭都能獲得醫療保健和基本的必要服務。同樣地，我們致力開發重要基礎建設，如建設道路、改善機場與港口，以利各國繁榮，並從參與經濟活動中受惠。這項工作的內容不止於融資，更攸關改善實質生活、創造機會、助力社群，並建設更發達的未來。」

在50週年慶祝晚會上，沙烏地發展基金和亞洲開發銀行 (ADB) 簽署了一項2500萬美元的新協議，聯合融資給索羅門群島進行一項再生能源開發計畫。這將是沙烏地發展基金首度涉足所羅門群島。該計畫的主要目標是開發再生能源基礎設施、減低對石化燃料的依賴，並促進該地區的永續發展。

這項協議建立在沙烏地發展基金50年來透過開發計畫促成轉型的基礎上，影響範圍遍及非洲、亞太地區、拉丁美洲及加勒比海，以及東歐。

已執行的專案包括賴索托的Metolong水壩。該水壩的興建得到了2500萬美元的資金，如今為28萬人提供飲用水，提升當地的用水安全、公共衛生與健康。而這不過是沙烏地發展基金在非洲贊助的433項計畫之一。沙烏地發展基金在非洲共投入115億美元資金，側重基礎建設和用水安全等重大領域。

在亞洲，沙烏地發展基金已資助了271項計畫，投入總金額達78億美元。其中一個引人注目的案例是沙烏地發展基金對巴基斯坦Mohmand水壩水力發電計畫的貢獻。該計畫的總成本為2.4億美元。這座水壩的發電量為800兆瓦，全屬再生電力；蓄水量則為160萬立方公尺。

在拉丁美洲及加勒比海地區，沙烏地發展基金已資助21項計畫，總金額達9.51億美元。這包括修復古巴哈瓦那的給水及下水處理系統以加強公共基礎設施——沙烏地發展基金已在該市投入3500萬美元改善公共基礎設施。另一項重大行動是投入7500萬美元重建聖露西亞的聖裘德醫院 (St. Jude Hospital)，讓該市市民能夠在現代化的先進設施中享有高品質的醫療保健服務，並提供充足的醫療用品與設備支援該醫院的運作效率。

在東歐，沙烏地發展基金參與的計畫達14項，總投入金額達3.03億美元。其中一項重要計劃是建設Tirana-Elbasan-Chokos-Chalf-Ploce路。沙烏地發展基金提供了7380萬美元重建重要路段及橋梁，進而刺激地方經濟活動。

在慶祝會上，貴賓發言分享他們對沙烏地發展基金貢獻全球開發、促成重大合夥關係以及集體行動與回應的看法。發言嘉賓包括：

Turki bin Faisal Al Saud王子殿下，Faisal國王基金會創辦人暨受託人

Ahmed bin Aqeel Al-Khateeb閣下，沙烏地發展基金董事會主席

Akinwumi Adesina閣下，非洲開發銀行集團 (African Development Bank Group) 總裁

Muhammad Al Jasser閣下，伊斯蘭開發銀行 (Islamic Development Bank) 主席

這些全球開發領袖莫不強調沙烏地發展基金扶助有最迫切開發需求的國家及社群永續成長的決心。

出席晚會的賓客共有500多人，包括部長級官員、地區和國際組織負責人、各國大使、機構代表及其他身分顯赫的嘉賓。

沙烏地發展基金展望未來，重申代表沙烏地阿拉伯推動國際發展的使命與承諾，並有決心為未來世代創造全球穩定、社會進步和經濟繁榮。

編輯註

*資料來源： AETOSWire

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