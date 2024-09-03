Dar為胡拜爾的新Aramco體育場制定詳細的設計和永續發展策略

沙烏地阿拉伯胡拜爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的綜合能源和化學品公司之一Aramco與首屈一指的房地產公司ROSHN合作，宣布啟動Aramco體育場的施工建設。這個位於胡拜爾的新體育場可容納47,000名觀眾，計畫滿足世界頂尖足球比賽的國際標準，例如2027年亞足聯亞洲盃、沙烏地阿拉伯正在申辦的2034年國際足總世界盃以及其他展示性娛樂活動。

Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners)（簡稱「Dar」）負責制定和交付這座地標性新體育場的詳細設計，旨在實現著名建築師的願景，即打造受自然環境啟發的令人驚歎的新結構。Dar還交付了多用途總體規劃設施和基礎設施的詳細設計。

Dar的Sidara姊妹公司Maffeis Engineering作為世界上最專業的結構工程顧問公司之一，交付了令人驚歎且結構獨特的屋頂和立面系統的詳細設計。

Dar還為體育場制定了永續發展策略，以LEED和Mostadam認證為目標，並為氣候炎熱地區的永續體育場設定了卓越的標準，同時與沙烏地阿拉伯2030年願景、沙烏地阿拉伯綠色倡議以及當地和國際法規保持一致。該策略包括一系列措施，包括實施採用需求回應技術的被動和主動能效計畫、減少用水量、不讓營運廢物進入垃圾掩埋場，以及指定使用環保的本地回收產品。

關於Dar和Sidara

Dar是Sidara的創始機構，Sidara是一個由2萬多名規劃師、設計師、工程師和顧問組成的全球集體，他們聚集在世界各地的300個辦事處，踐行一個共同的使命：像建設自己的家園一樣建設美好的世界。除了Dar之外，Sidara的成員公司還包括Perkins&Will、TYLin、Maffeis、Currie&Brown和Penspen。

來源： AETOSWire

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