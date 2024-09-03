Saudi Fund for Development提供发展拨款超过200亿美元并庆祝全球影响力50周年

沙特阿拉伯，利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Saudi Fund for Development（SFD）今天在利雅得以"50年的全球影响力"为主题庆祝该基金会成立50周年。此次活动汇聚了主要的发展合作伙伴，共同回顾SFD为全球可持续发展做出的重大贡献。在过去五十年中，SFD共拨款200多亿美元，资助了800多个重要领域的发展项目和计划，包括社会基础设施（教育、医疗保健、供水和污水处理、住房和城市发展）、通信和交通（公路、铁路、机场和海港）、能源、农业、采矿和工业等。

自1974年成立以来，SFD 一直是沙特阿拉伯王国的国际发展机构，为全球100多个发展中国家提供了重要支持。SFD重点支持各国实现可持续发展目标（SDG），在推动最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）的可持续发展方面发挥了关键作用。

活动期间，SFD主席Ahmed Al-Khateeb阁下强调了合作在推动全球发展方面的重要性。他指出，SFD的成功深深植根于其合作伙伴关系，2023年与其他资助方共同资助了23个发展中国家的27个发展项目和计划。他还强调，有必要建立新的伙伴关系并加强现有的伙伴关系，以创造人人都有机会充分发挥自身潜力的世界。

回顾这一重要里程碑时刻，SFD首席执行官Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad先生说："在庆祝我们开展了五十年有影响力的工作之际，我们现在比以往任何时候都更加致力于支持发展中国家获得经济自立和韧性。我们的目标是确保所有儿童都能上学，确保教育不是一种特权，而是每个儿童都应享有的权利，确保每个家庭都能获得医疗保健和基本核心服务。同样，我们关注关键基础设施的发展，如修建道路、加强机场和海港，使各国能够繁荣发展，参与经济活动和贸易。这项工作不仅仅是融资，而是要切实改善生活，创造机会，增强社区能力，建设更加繁荣的未来。”

在50周年庆典的间隙，SFD与Asian Development Bank (ADB)签署了一项价值2500万美元的新协议，共同资助所罗门群岛的可再生能源开发项目。这是SFD在所罗门群岛的第一个项目。该项目的主要目的是发展可再生能源基础设施，减少对化石燃料的依赖，促进该地区的可持续发展。

该协议依托SFD 50年的变革性影响开发项目，这些项目涵盖非洲、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比以及东欧。

其中包括莱索托的梅托隆大坝等关键项目，该项目获得了2500万美元的资助，现已为28万人提供饮用水，加强了该地区的水安全以及公共卫生和健康。这只是全非洲433 个项目中的一个，这些项目涉及资金总额达115亿美元，重点关注基础设施和水安全等关键领域。

在亚洲，SFD已资助了271个项目，资金总额达78亿美元。一个典型示例是，SFD为巴基斯坦莫赫曼德大坝水电项目提供了捐助，项目总成本为2.4亿美元。该项目可提供800兆瓦的可再生能源并储存160万立方米的水，从而为该国的能源安全和抗洪能力做出贡献。

在拉丁美洲和加勒比地区，SFD资助了21个项目，总金额达9.51亿美元。其中包括修复古巴哈瓦那的供水和污水处理系统，SFD为此拨款3500万美元，用于加强公共基础设施。另一项重要举措是重建圣卢西亚的St. Jude医院，该项目获得7500万美元资金的支持，从而通过现代化和先进的设施中为公民提供高质量的医疗保健服务，并提供足够的医疗用品和设备，以支持医院的有效运作。

在东欧，SFD资助了14个项目，总投资达3.03亿美元。其中一项重要举措是修建地拉那-埃尔巴桑-乔科斯-哈尔夫-普洛采公路，SFD为此提供了7380万美元，用于重建必要的道路和桥梁，从而促进了区域经济活动。

在庆祝活动中，受人尊敬的演讲者就SFD在全球发展中的关键作用，以及在倡导重要的伙伴关系和集体行动与响应方面分享了自己的见解。主旨发言人包括：

King Faisal Foundation创始人兼受托人Turki bin Faisal Al Saud亲王殿下

SFD董事会主席Ahmed bin Aqeel Al-Khateeb阁下

African Development Bank Group行长Akinwumi Adesina阁下

Islamic Development Bank主席Muhammad Al Jasser阁下

这些全球发展领袖强调，SFD致力于在发展需求最迫切的国家和社区促进可持续增长。

出席庆典的嘉宾超过500多人，包括部长、地区和国际组织负责人、大使、组织代表和其他贵宾。

展望未来，SFD重申其使命和承诺，即代表沙特阿拉伯王国推动国际发展努力，并为全球稳定、社会进步和经济繁荣做出贡献，造福子孙后代。

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*资料来源： AETOSWire