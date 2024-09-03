Dar交付胡拜尔新Aramco体育场的设计详情和可持续发展战略

沙特阿拉伯胡拜尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Aramco是世界领先的综合能源和化工公司之一，该公司与领先的房地产公司ROSHN合作，宣布开工建设Aramco体育场。该体育场是胡拜尔的新体育场，可容纳47,000名观众，计划达到可承办世界顶级足球赛事的国际标准，如2027年亚洲杯足球赛、阿联酋正在申办的2034年国际足联世界杯以及其他娱乐盛事。

Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners) （简称Dar）负责开发和交付这座地标性新体育场的详细设计，实现著名建筑师从自然环境中汲取灵感，新建宏伟新建筑的愿景。Dar还负责多功能总体规划设施和基础设施的详细设计。

Dar的Sidara旗下姊妹公司Maffeis Engineering是全球最专业的结构工程咨询公司之一，该公司为这座新体育场结构独特的宏伟屋顶和外墙系统提供详细设计。

Dar还以LEED和Mostadam认证为目标，为这座体育场制定了可持续发展战略，并制定了炎热气候条件下的可持续发展体育场的卓越标准，同时与“沙特2030年愿景”、“沙特绿色倡议”以及当地和国际法规保持一致。该战略包括实施被动和主动节能措施，包括采用需求响应技术、减少用水量、转换填埋运营废物，以及指定环保、本地和可回收产品。

关于Dar和Sidara

Dar是Sidara的创始方，Sidara是由20,000多名规划师、设计师、工程师和咨询师组成的全球集体组织，这些专业人士分布在世界各地的300个办事处，共担同一使命：像爱护自己的家园一样爱护世界。除Dar之外，Sidara旗下的公司还包括Perkins&Will、TYLin、Maffeis、Currie&Brown和Penspen。

来源： AETOSWire

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