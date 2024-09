Saudi Fund for Development feiert 50 Jahre of Global Impact mit über 20 Mrd. Dollar an Entwicklungsbeiträgen

Saudi Fund for Development Celebrates 50 Years of Global Impact with Over $20 Billion in Development Contributions (Photo: AETOSWire)

Saudi Fund for Development Celebrates 50 Years of Global Impact with Over $20 Billion in Development Contributions (Photo: AETOSWire)

Saudi Fund for Development Celebrates 50 Years of Global Impact with Over $20 Billion in Development Contributions (Photo: AETOSWire)

RIYADH, Saudi-Arabien--(BUSINESS WIRE)--Der Saudi Fund for Development (SFD) feierte heute in Riad sein 50-jähriges Bestehen unter dem Motto „50 Years of Global Impact“. Die Veranstaltung brachte wichtige Entwicklungspartner zusammen, um über die bedeutenden Beiträge des SFD zur nachhaltigen Entwicklung weltweit nachzudenken. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat der SFD über 20 Mrd. Dollar bereitgestellt und damit mehr als 800 Entwicklungsprojekte und -programme in wichtigen Sektoren finanziert, darunter soziale Infrastruktur (Bildung, Gesundheitswesen, Wasser und Abwasser, Wohnungsbau und Stadtentwicklung), Kommunikation und Transport (Straßen, Eisenbahnen, Flug- und Seehäfen), Energie, Landwirtschaft, Bergbau und Industrie und andere.

Seit seiner Gründung im Jahr 1974 ist der SFD der internationale Entwicklungsarm des Königreichs Saudi-Arabien und hat mehr als 100 Entwicklungsländer auf der ganzen Welt entscheidend unterstützt. Mit seinem Schwerpunkt auf der Unterstützung der Länder bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) hat der SFD eine entscheidende Rolle bei der Förderung der nachhaltigen Entwicklung in den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs) und kleinen Inselstaaten (SIDS) gespielt.

Während der Veranstaltung betonte der Vorsitzende des SFD, S.E. Ahmed Al-Khateeb, die Bedeutung der Zusammenarbeit für die globale Entwicklung. Er betonte, dass der Erfolg des SFD tief in seinen Partnerschaften verwurzelt ist. Im Jahr 2023 werden 27 Entwicklungsprojekte und -programme in 23 Entwicklungsländern mit anderen Geldgebern kofinanziert. Er betonte auch die Notwendigkeit, neue Partnerschaften zu schmieden und bestehende zu stärken, um eine Welt zu schaffen, in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Der CEO des SFD, Herr Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, kommentierte diesen bedeutenden Meilenstein mit den Worten: „Wir feiern fünf Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit und sind mehr denn je bestrebt, Entwicklungsländer auf ihrem Weg zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit und Widerstandsfähigkeit zu unterstützen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Kinder zur Schule gehen können, dass Bildung kein Privileg ist, sondern etwas, zu dem jedes Kind Zugang haben sollte, und dass Familien Zugang zu medizinischer Versorgung und lebensnotwendigen Dienstleistungen haben. Ebenso konzentrieren wir uns auf die Entwicklung wichtiger Infrastrukturen, wie den Bau von Straßen und die Verbesserung von Flug- und Seehäfen, damit die Länder florieren und sich an wirtschaftlichen Aktivitäten und Handel beteiligen können. Bei dieser Arbeit geht es nicht nur um die Finanzierung, sondern darum, Leben spürbar zu verbessern, Chancen zu schaffen, Gemeinschaften zu stärken und eine wohlhabendere Zukunft aufzubauen.“

Am Rande der Gala zum 50. Jahrestag unterzeichneten der SFD und die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) eine neue Vereinbarung über 25 Mio. Dollar zur Kofinanzierung eines Projekts zur Entwicklung erneuerbarer Energien auf den Salomonen. Dies ist das erste Projekt des SFD auf den Salomoninseln. Das Hauptziel des Projekts ist die Entwicklung einer Infrastruktur für erneuerbare Energien, die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in der Region.

Diese Vereinbarung baut auf der 50-jährigen Erfahrung des SFD auf, der mit seinen Entwicklungsprojekten in Afrika, Asien und dem Pazifik, Lateinamerika und der Karibik sowie in Osteuropa viel bewegt hat.

Dazu gehören wichtige Projekte wie der Metolong-Staudamm in Lesotho, der mit 25 Mio. Dollar finanziert wurde und nun 280.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt und die Wassersicherheit sowie die öffentliche Hygiene und Gesundheit in der Region verbessert. Dies ist nur eines der 433 Projekte in ganz Afrika mit einer Gesamtfinanzierung von 11,5 Mrd. Dollar, die sich auf kritische Bereiche wie Infrastruktur und Wassersicherheit konzentrieren.

In Asien hat der SFD 271 Projekte mit einer Gesamtsumme von 7,8 Milliarden Dollar finanziert. Ein bemerkenswertes Beispiel ist der Beitrag des SFD zum Mohmand-Damm-Wasserkraftwerksprojekt in Pakistan, dessen Gesamtkosten sich auf 240 Mio. Dollar belaufen. Das Projekt trägt zur Energiesicherheit des Landes und zum Schutz vor Überschwemmungen bei, indem es 800 Megawatt an erneuerbarer Energie erzeugt und 1,6 Mio. Kubikmeter Wasser speichert.

In Lateinamerika und der Karibik hat der SFD 21 Projekte mit einem Gesamtbetrag von 951 Mio. USD finanziert. Dazu gehört die Sanierung des Wasser- und Abwassersystems in Havanna, Kuba, wo der SFD 35 Mio. Dollar für die Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur bereitgestellt hat. Eine weitere wichtige Initiative ist der Wiederaufbau des St. Jude Hospitals in St. Lucia, der mit 75 Mio. Dollar unterstützt wird. Dies wird dazu beitragen, den Bürgern in einer modernen und anspruchsvollen Einrichtung qualitativ hochwertige Gesundheitsdienste zu bieten und ausreichend medizinisches Material und Ausrüstung bereitzustellen, um den effektiven Betrieb des Krankenhauses zu unterstützen.

In Osteuropa hat der SFD zu 14 Projekten mit einer Gesamtinvestition von 303 Mio. Dollar beigetragen. Eine wichtige Initiative ist der Bau der Straße Tirana-Elbasan-Chokos-Chalf-Ploce, für den der SFD 73,8 Mio. Dollar für den Wiederaufbau wichtiger Straßen und Brücken bereitgestellt hat, um so die regionalen Wirtschaftsaktivitäten anzukurbeln.

Während der Feier teilten geschätzte Redner ihre Einsichten über die zentrale Rolle des SFD in der globalen Entwicklung und bei der Förderung wichtiger Partnerschaften und kollektiver Aktionen und Reaktionen. Zu den Hauptrednern gehörten:

S.K.H. Prinz Turki bin Faisal Al Saud, Gründer und Treuhänder der König-Faisal-Stiftung

S.E. Ahmed bin Aqeel Al-Khateeb, Vorsitzender des Verwaltungsrats des SFD

S.E. Akinwumi Adesina, Präsident der African Development Bank Group

S.E. Muhammad Al Jasser, Vorsitzender der Islamischen Entwicklungsbank

Diese weltweit führenden Persönlichkeiten der Entwicklungspolitik betonten das Engagement des SFD für die Förderung eines nachhaltigen Wachstums in Ländern und Gemeinden mit dem dringendsten Entwicklungsbedarf.

An der Gala nahmen mehr als 500 Personen teil, darunter Minister, Leiter regionaler und internationaler Organisationen, Botschafter, Vertreter der Organisationen und andere hochrangige Gäste.

Mit Blick auf die Zukunft bekräftigt der SFD seinen Auftrag und sein Versprechen, im Namen des Königreichs Saudi-Arabien internationale Entwicklungsbemühungen voranzutreiben und zu globaler Stabilität, sozialem Fortschritt und wirtschaftlichem Wohlstand für künftige Generationen beizutragen.

Hinweis für die Redaktion

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter media@sfd.gov.sa

Über den folgenden Link gelangen Sie zum Medienpaket, das auch Material zum Jubiläum enthält: media kit

*Quelle: AETOSWire