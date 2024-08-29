Andersen Global巩固非洲平台，新增投资银行业务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global进一步巩固其在非洲的多领域平台，通过与位于尼日利亚的Boston Advisory Limited签订合作协议，增加该地区的投资银行和并购能力。

Boston Advisory Limited是一家投资银行，为各类企业、公共机构和高净值个人提供广泛的投资银行服务。

公司的主要业务领域包括交易服务和资本募集，曾参与尼日利亚最大的并购案之一，募集资金超过3,000亿奈拉。公司的每位专业人员都拥有超过30年的投资银行经验，为制造业、石油天然气和房地产行业的一些大型公司提供服务。

Boston Advisory Limited董事总经理Funso Popoola表示：“Boston Advisory Limited与Andersen Global的合作为我们的公司和客户掀开了激动人心的新篇章。我们一直致力于为整个地区的客户提供无与伦比的全面解决方案，此次合作便证明了这一点。”

Andersen Global全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Boston Advisory Limited将继续作为市场领导者，提供卓越的价值，我们也将不断扩大多领域平台，并提升为客户提供最佳服务的能力。与该集团的合作让我们有能力对整个非洲市场带来巨大影响，并为我们在这一领域的进一步扩张奠定了基础。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过1.7万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在逾475个地区开展业务。

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