Andersen Global鞏固非洲平台，新增投資銀行業務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global進一步鞏固其在非洲的多領域平台，透過與位於奈及利亞的Boston Advisory Limited簽訂合作協議，增加該地區的投資銀行和併購能力。

Boston Advisory Limited是一家投資銀行，為各類企業、公共機構和高淨值人士提供廣泛的投資銀行服務。

該公司的主要業務領域包括交易服務和資本募集，曾參與奈及利亞最大的併購案之一，募集資金超過3,000億奈拉。公司的每位專業人員都擁有超過30年的投資銀行經驗，為製造業、石油天然氣和房地產行業的一些大型公司提供服務。

Boston Advisory Limited董事總經理Funso Popoola表示：「Boston Advisory Limited與Andersen Global的合作為我們的公司和客戶掀開了令人興奮的新篇章。我們一直致力於為整個地區的客戶提供無與倫比的全面解決方案，此次合作便證明了這一點。」

Andersen Global全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充道：「Boston Advisory Limited將繼續作為市場領導者，提供卓越的價值，我們也將不斷擴大多領域平台，並提升為客戶提供最佳服務的能力。與該集團的合作讓我們有能力對整個非洲市場帶來巨大影響，並為我們在這一領域的進一步擴張奠定了基礎。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和評估專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過1.7萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在逾475個地區經營業務。

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