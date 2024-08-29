Kizik宣布與臺灣、義大利和東南亞經銷商達成經銷協議，擴大全球業務版圖

鹽湖城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 免提鞋創新領域的產業領導者Kizik欣然宣布其最新的國際合作夥伴關係，這些夥伴關係顯著擴大了其全球影響力。除了最近在4月份與英國經銷商Unify Brand Partnerships達成的合作外，Kizik現在又與另外三家傑出的經銷商締結了合作夥伴關係，包括臺灣的Wellforce Sports、義大利的Artcrafts和東南亞的Nyne Ventures，業務範圍涵蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼和越南。

這些新的合作夥伴關係是Kizik雄心勃勃的全球擴張策略不可或缺的一部分，該策略建立在公司於美國取得的令人印象深刻的成功基礎之上，旨在向全球受眾提供其開創性的免提鞋產品。透過利用其廣泛的經銷網路和對各自零售格局的深刻理解，每家經銷商都將透過批發合作夥伴關係和直接針對消費者的通路促進Kizik的業務擴張，確保消費者能夠輕鬆獲得該品牌無與倫比的便利性、創新和時尚設計。

Kizik執行長Monte Deere表示：「我們很高興能與這些傑出的經銷商攜手合作，以擴大我們的全球影響力。我們在美國取得的巨大成功，加上Wellforce Sports、Artcrafts和Nyne Ventures的廣泛市場知識，對於將Kizik開創性的免提鞋技術和獨特風格引進新的國際市場至關重要。」

Kizik憑藉其創新的免提鞋技術繼續引領鞋類產業，該技術消除了系鞋帶的麻煩，並提高了日常便利性。Kizik將實用性、舒適性和風格完美融合，迎合了現代人的需求，他們希望擁有能夠順暢適應其快節奏生活型態的鞋子。

Wellforce Sports總經理Russ Hsu表示：「臺灣快節奏、精通技術的消費者一直在尋找能夠簡化其生活的解決方案。Kizik的免提技術能夠順暢融入臺灣繁忙都市環境的日常需求，而不會影響風格或舒適度。我們很高興能與Kizik合作並將一家业界顛覆企業的產品帶入市場。」

Artcrafts執行長Simone Ponziani表示：「Artcrafts立即體認到，Kizik的創新免提鞋與我們的使命完全一致，即為市場提供具有強大、獨特賣點的真正的新產品。我們很高興能與Kizik合作，向義大利消費者推介他們的革命性技術。」

Nyne Ventures董事總經理Raj Advani表示：「這項策略交易代表Nyne Ventures的重大擴張，因為它將創新、時尚的Kizik品牌帶到了東南亞的主要市場和商店。透過此次發表，我們很高興能夠強化我們的產品陣容，為我們的客戶提供業界首創且最具活力的免提鞋。」

與Wellforce、Artcrafts和Nyne Ventures的合作夥伴關係彰顯出Kizik對創新和全球客戶滿意度的承諾。這些合作夥伴關係將共同提升Kizik在國際舞臺上的影響力，並向全球有眼光的消費者提供其變革性的免提鞋技術。

關於KIZIK

Kizik總部位於猶他州林登，是業界首屈一指的免提鞋類品牌，擁有200多項正在申請和已取得的專利。在不懈創新的推動下，Kizik協助打開了一個宏大、大膽、順暢的世界，讓客戶可以自由地走、看、做和探索——在運動中發現魔力。Kizik的免提鞋為男士、女士和兒童提供時尚的款式，真正適合所有人。如欲瞭解更多資訊，請造訪kizik.com並關注@wearkizik。

關於WELLFORCE

Wellforce Sports是一家首屈一指的運動和生活型態品牌經銷商，於2008年在臺灣成立。Wellforce Sports致力於向客戶和消費者提供最優質的產品和卓越的服務，同時為員工營造出色的工作環境，從而在市場上保持競爭地位和良好的信譽。在Well Force Sports Co., Ltd.總經理Russ Hsu的領導下，公司建立了強大的組織架構，並由經驗豐富的專業團隊提供支援。這些專家帶來了對在地趨勢、消費者行為、各種通路類型和商業模式的深入知識和見解，展現了Wellforce Sports對消費者滿意度的承諾。

關於ARTCRAFTS

Artcrafts International由Carla和Maurizio Ponziani於1958年在佛羅倫斯創立，目前由他們的兒子Simone管理，已發展成為策畫和開發全球運動、生活型態和時尚品牌的領導者。該公司擁有大約15個品牌的多元化組合，包括鞋類、服裝和配件的專有和授權品牌。Artcrafts International在所有經銷通路經營業務，包括獨立批發、GDO、電子商務和自有零售店。Artcrafts International擁有一支由約150名員工組成的專業團隊，管理著義大利各地的26個零售點和12個電子商務網站。

關於NYNE VENTURES

Nyne Ventures Pvt Ltd是一家美妝和生活型態經銷公司，在馬尼拉和新加坡設有兩個主要辦事處，業務涵蓋整個東南亞地區。Nyne Ventures Pvt Ltd專注於構想和提供優質的美妝和生活型態產品，致力於將最新趨勢和優質品牌帶到該地區。除了經銷外，Nyne Ventures Pvt Ltd還從事全通路策略和市場管理並設立獨立商店，確保為該地區的品牌和客戶提供全面和順暢的體驗。

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