Andersen Global進軍日本市場，新增合作公司Opti

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與在日本營運的稅務顧問公司Opti簽署合作協議，繼續擴大其在亞太地區的業務版圖。

Opti由管理合夥人Akatsuki Fuchigami于2010年創立，為多個產業的國內和國際客戶提供客製化解決方案。該公司的團隊在稅務規劃和顧問、加值稅退稅、法規遵從、可行性、公司稅、國際稅和間接稅方面擁有豐富的經驗。

管理合夥人Akatsuki Fuchigami表示：「我們的專業團隊為客戶提供豐富的產業知識和技術見解。與Andersen Global合作彰顯出本公司致力於推動結果並擴展我們的全球能力，從而在全世界提供順暢服務。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「此次合作使我們能夠為在日本推展業務的客戶提供最佳服務。它們的加入提升了我們的全球能力，並強化了我們在該地區的競爭優勢。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過1.7萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在逾475個地區推展業務。

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