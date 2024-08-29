NetApp利用新功能优化VMware环境

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 创新智能数据基础架构公司NetApp® (NASDAQ: NTAP) 今天宣布推出支持VMware Cloud Foundation部署的新功能。相关共同客户将能利用NetApp解决方案调整其IT环境的规模，从而高效地大规模运行VMware工作负载。

十多年来，NetApp与最近被Broadcom Inc. 收购的VMware携手合作，确保其共同客户取得成功，并帮助他们充分释放其VMware投资的价值。在此期间，NetApp一直是VMware的重要工程设计合作伙伴，并作为其下一代vSphere虚拟卷（vVol）的设计合作伙伴，继续推动高可用性、可扩展性和高性能存储领域的创新。NetApp现在宣布推出新功能，使联合客户能够更高效地运行其VMware部署。

NetApp高级副总裁兼首席技术官Jonsi Stefansson表示："NetApp和Broadcom携手合作，消除混合云环境的不确定性。超过2万家客户依靠NetApp支持其VMware工作负载。在 Broadcom 收购VMware之后，NetApp继续与Broadcom密切合作，确保我们的解决方案能够无缝互操作，从而使我们的共同客户能够利用单一的智能数据基础架构更高效地运行其VMware工作负载。”

NetApp通过提供以下服务，帮助运行VMware环境的客户优化成本、简化操作并提高灵活性：

扩展对VMware Cloud Foundation (VCF) 的支持 ：NetApp和Broadcom客户将能简化其VCF混合云环境，使用NetApp ONTAP ® 软件来满足包括标准和整合架构在内的所有存储要求。最新发布的ONTAP Tools for VMware (OTV)将支持SnapMirror®主动同步功能，为运行VMware工作负载的NetApp存储系统提供对称主动-主动数据复制功能。SnapMirror主动同步功能通过从虚拟化计算中卸载数据保护并提高数据可用性，从而帮助提高客户运营效率。

：NetApp和Broadcom客户将能简化其VCF混合云环境，使用NetApp ONTAP 软件来满足包括标准和整合架构在内的所有存储要求。最新发布的ONTAP Tools for VMware (OTV)将支持SnapMirror®主动同步功能，为运行VMware工作负载的NetApp存储系统提供对称主动-主动数据复制功能。SnapMirror主动同步功能通过从虚拟化计算中卸载数据保护并提高数据可用性，从而帮助提高客户运营效率。 适用于Azure VMware解决方案 (AVS) 的新功能 ：为支持客户将其vSphere工作负载扩展或迁移到云，客户现在可以利用NetApp的Spot Eco和AVS预留实例，从其部署中获得最大价值。使用Spot Eco管理AVS预留实例，同时使用Azure NetApp Files卸载数据存储，可以显著降低计算成本。

：为支持客户将其vSphere工作负载扩展或迁移到云，客户现在可以利用NetApp的Spot Eco和AVS预留实例，从其部署中获得最大价值。使用Spot Eco管理AVS预留实例，同时使用Azure NetApp Files卸载数据存储，可以显著降低计算成本。 适用于NetApp Cloud Insights的增强型虚拟机优化功能：NetApp将推出Cloud Insights虚拟机优化，扩展其优化虚拟环境（包括VMware）的全面解决方案。Cloud Insights拟机优化将为客户提供工具，通过提高虚拟机密度降低成本，以最佳性价比运行存储，并监控整个环境，确保整个堆栈的可用性、性能，并遵守最佳配置实践。为了帮助客户优化其VMware环境的计算、内存和存储资源，NetApp还为客户提供Cloud Insights 30天免费试用，使其能以最具成本效益的方式迁移到新的VMware软件订阅。

继上个月发布NetApp BlueXP™灾难恢复服务增强功能之后，NetApp又推出了这些产品。NetApp BlueXP™灾难恢复服务提供引导工作流，可为混合云环境中的VMware工作负载设计和执行自动灾难恢复计划，并新增了对VMFS数据存储的支持。

Broadcom VCF部门产品副总裁Paul Turner表示："随着企业利用VMware Cloud Foundation实现基础架构的现代化，他们希望知道，他们所依赖的来自NetApp等行业领先企业的服务将继续无缝运行，并提供他们所期望的价值。NetApp作为紧密的合作者，有助于我们共同的客户在其私有云平台之上部署创新的数据和存储服务，并确保他们从其VMware环境中获得最大价值。”

Microsoft产品管理副总裁Brett Tanzer表示："我们已将Microsoft Azure作为VMware环境的首选云，并提供快速、经济高效的解决方案，使许多客户能够将其VMware工作负载转移到云中。随着VMware客户对运营虚拟化环境进行调整，我们为客户提供了一种在多年内锁定安全和可预测价格的方法。NetApp的数据管理和云计算可观察性功能可帮助我们的客户确保这些部署实现他们所需的投资回报。”

Enterprise Strategy Group实践总监Scott Sinclair表示："在云计算、数据和基础架构运营日益复杂的今天，IT团队越来越多地寻求整体平台而非点解决方案。NetApp和Broadcom的这些联合更新使客户能够使用NetApp的智能数据基础架构将多种数据操作整合到具有业界领先的数据管理和CloudOps功能的单一平台上。这将帮助客户提高运营和基础架构效率，降低其VMware 投资的总体拥有成本。”

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关于NetApp

NetApp是一家创新智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据服务和CloudOps解决方案相结合，让充满颠覆变化的世界为每个客户带来机遇。NetApp创建无孤岛的基础设施，然后运用可观察性和人工智能来实现最佳的数据管理。作为唯一原生嵌入全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储提供无缝的灵活性，我们的数据服务具有卓越的网络弹性、治理和应用程序敏捷性，为用户创造数据优势。我们的CloudOp解决方案通过可观察性和人工智能来持续优化性能和效率。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过NetApp改造数据基础架构以实现业务机遇。如需了解更多信息，请访问www.netapp.com或在X、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

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