NetApp利用新功能促成VMware環境最佳化

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 深具獨創性的智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布推出支持VMware Cloud Foundation部署的新功能。雙方的共同客戶將能夠利用NetApp解決方案來合理調整其IT環境的大小，從而高效地大規模運行VMware工作負載。

十多年來，NetApp和VMware（最近被Broadcom Inc.收購）一直攜手合作，以確保其共同客戶的成功，並協助他們釋放VMware投資的全部價值。在此期間，NetApp一直是VMware的關鍵工程設計合作夥伴，並作為其下一代vSphere Virtual Volumes (vVols)的設計合作夥伴，持續推動高可用性、高可擴充性和高效能儲存領域的創新。現在，NetApp宣布推出新功能，使共同客戶能夠更高效地運行其VMware部署。

NetApp資深副總裁兼技術長Jonsi Stefansson表示：「NetApp和Broadcom正在攜手合作，以消除混合雲環境中的不確定性。超過2萬家客戶仰賴NetApp來支援他們的VMware工作負載。在VMware被收購後，NetApp與Broadcom繼續密切合作，確保我們的解決方案可以順暢交互操作，從而讓我們的共同客戶能夠利用單一的智慧資料基礎架構更高效地運行其VMware工作負載。」

NetApp透過提供以下功能，協助運行VMware環境的客戶實現成本最佳化、簡化營運並提高靈活性：

擴展了對VMware Cloud Foundation (VCF)的支持 ：NetApp和Broadcom客戶現在將能夠使用NetApp ONTAP ® 軟體滿足所有儲存要求，包括標準架構和整合架構，從而簡化其VCF混合雲環境。最新版本的ONTAP Tools for VMware (OTV)將支持SnapMirror®主動同步，為運行VMware工作負載的NetApp儲存系統提供對稱的雙活(active-active)資料複製功能。SnapMirror主動同步使客戶能夠從其虛擬化運算中去除資料保護並提高資料可用性，從而提高營運效率。

：NetApp和Broadcom客戶現在將能夠使用NetApp ONTAP 軟體滿足所有儲存要求，包括標準架構和整合架構，從而簡化其VCF混合雲環境。最新版本的ONTAP Tools for VMware (OTV)將支持SnapMirror®主動同步，為運行VMware工作負載的NetApp儲存系統提供對稱的雙活(active-active)資料複製功能。SnapMirror主動同步使客戶能夠從其虛擬化運算中去除資料保護並提高資料可用性，從而提高營運效率。 適用於Azure VMware Solution (AVS)的新功能 ：為了支援將vSphere工作負載擴展或移轉到雲端的客戶，客戶現在可以將Spot Eco by NetApp與AVS預留執行個體結合使用，以從其部署中獲得最大價值。使用Spot Eco管理AVS預留執行個體，同時使用Azure NetApp Files去除資料儲存，可以顯著降低運算成本。

：為了支援將vSphere工作負載擴展或移轉到雲端的客戶，客戶現在可以將Spot Eco by NetApp與AVS預留執行個體結合使用，以從其部署中獲得最大價值。使用Spot Eco管理AVS預留執行個體，同時使用Azure NetApp Files去除資料儲存，可以顯著降低運算成本。 適用于NetApp Cloud Insights的增強型VM最佳化功能：NetApp正在推出Cloud Insights VM Optimization，從而擴展其用於虛擬環境（包括VMware）最佳化的綜合解決方案。Cloud Insights VM Optimization將為客戶提供所需工具，透過提高VM密度來降低成本，以適合其環境的最佳性價比運行儲存，並監控其整個環境以確保整個堆疊的可用性、效能並遵循設定方面的最佳實務。為了協助客戶實現其VMware環境的運算、記憶體和儲存資源最佳化，NetApp還將為客戶提供Cloud Insights的30天免費試用，以最具成本效益的方式移轉到新的VMware軟體訂閱。

這些產品是繼上個月發表的NetApp BlueXP™災難恢復服務的增強功能之後推出的，該服務提供指導式工作流，為混合雲環境中的VMware工作負載設計和執行自動化災難恢復計畫，並新增了對VMFS資料儲存的支持。

Broadcom VCF部門產品副總裁Paul Turner表示：「隨著組織紛紛使用VMware Cloud Foundation實現基礎架構現代化，它們希望確保其所依賴的NetApp等產業領導者的服務將繼續順暢運行，並提供他們所期望的價值。NetApp能夠充當緊密的合作夥伴，有助於我們的共同客戶在其私有雲平台之上部署創新的資料和儲存服務，並確保他們從VMware環境中獲得最大價值。」

Microsoft產品管理副總裁Brett Tanzer表示：「我們已將Microsoft Azure作為VMware環境的首選雲端平台，並提供快速且具有成本效益的解決方案，使眾多客戶能夠將其VMware工作負載移轉到雲端。隨著VMware客戶因應營運虛擬化環境的變化，我們為客戶提供了一種在多年內鎖定安全且可預測的定價的方法。NetApp的資料管理和雲端可觀測性功能可協助我們的客戶確保這些部署能夠實現期望的投資報酬。」

Enterprise Strategy Group實務總監Scott Sinclair表示：「在雲端、資料和基礎架構營運日益複雜的世界中，IT團隊越來越多地尋求整體平台而非單點解決方案。NetApp和Broadcom的這些聯合更新使客戶能夠利用NetApp的智慧資料基礎架構，將多項資料操作整合到一個具有業界領先的資料管理和CloudOps功能的平台上。這將協助客戶提高營運和基礎架構效率，從而降低其VMware投資的總擁有成本。」

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關於 NetApp

NetApp是一家深具獨創性的智慧資料基礎架構公司，將統一資料儲存、整合資料服務和CloudOps解決方案相結合，讓充滿顛覆變化的世界為每個客戶帶來商機。NetApp建立無孤島的基礎架構，然後運用可觀測性和人工智慧來實現最佳的資料管理。我們是唯一原生內建於全球最大雲端空間的企業級儲存服務，我們的資料儲存提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，為使用者創造資料優勢。我們的CloudOp解決方案透過可觀測性和人工智慧來實現效能和效率的持續最佳化。無論資料類型、工作負載或環境如何，都可以透過NetApp改造資料基礎架構以拓展業務可能性。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.netapp.com或在X、LinkedIn、Facebook和Instagram上關注我們。

NETAPP、NETAPP 標誌以及 www.netapp.com/TM上列出的標記是NetApp Inc.的商標。其他公司和產品名稱則可能為其各自所有者的商標。

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