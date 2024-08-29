Kizik宣布与台湾、意大利和东南亚分销商达成分销协议，扩大全球业务版图

盐湖城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 免提鞋创新领域的行业领导者Kizik很高兴地宣布其最新的国际合作伙伴关系，这些伙伴关系显著扩大了其全球影响力。除了最近在4月份与英国分销商Unify Brand Partnerships达成的合作外，Kizik现在又与另外三家杰出的分销商缔结了合作伙伴关系，包括台湾的Wellforce Sports、意大利的Artcrafts和东南亚的Nyne Ventures，业务范围涵盖新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、印度尼西亚和越南。

这些新的合作伙伴关系是Kizik雄心勃勃的全球扩张战略不可或缺的一部分，该战略建立在公司于美国取得的令人印象深刻的成功基础之上，旨在向全球受众提供其开创性的免提鞋产品。通过利用其广泛的分销网络和对各自零售格局的深刻理解，每家分销商都将通过批发合作伙伴关系和直接面向消费者的渠道促进Kizik的业务扩张，确保消费者能够轻松获得该品牌无与伦比的便利性、创新和时尚设计。

Kizik首席执行官Monte Deere表示：“我们很高兴能与这些杰出的分销商携手合作，以扩大我们的全球影响力。我们在美国取得的巨大成功，加上Wellforce Sports、Artcrafts和Nyne Ventures的广泛市场知识，对于将Kizik开创性的免提鞋技术和独特风格引入新的国际市场至关重要。”

Kizik凭借其创新的免提鞋技术继续引领鞋类行业，该技术消除了系鞋带的麻烦，并提高了日常便利性。Kizik将实用性、舒适性和风格完美融合，迎合了现代人的需求，他们希望拥有能够无缝适应其快节奏生活方式的鞋子。

Wellforce Sports总经理Russ Hsu表示：“台湾快节奏、精通技术的消费者一直在寻找能够简化其生活的解决方案。Kizik的免提技术能够无缝融入台湾繁忙都市环境的日常需求，而不会影响风格或舒适度。我们很高兴能与Kizik合作并将一家行业颠覆企业的产品带入市场。”

Artcrafts首席执行官Simone Ponziani表示：“Artcrafts立即认识到，Kizik的创新免提鞋与我们的使命完全一致，即为市场提供具有强大、独特卖点的真正的新产品。我们很高兴能与Kizik合作，向意大利消费者推介他们的革命性技术。”

Nyne Ventures董事总经理Raj Advani表示：“这项战略交易标志着Nyne Ventures的重大扩张，因为它将创新、时尚的Kizik品牌带到了东南亚的主要市场和商店。通过此次发布，我们很高兴能够增强我们的产品阵容，为我们的客户提供业内首创且最具活力的免提鞋。”

与Wellforce、Artcrafts和Nyne Ventures的合作伙伴关系凸显了Kizik对创新和全球客户满意度的承诺。这些合作伙伴关系将共同提升Kizik在国际舞台上的影响力，并向全球范围内有眼光的消费者提供其变革性的免提鞋技术。

关于KIZIK

Kizik总部位于犹他州林登，是业界领先的免提鞋类品牌，拥有200多项正在申请和已授予的专利。在不懈创新的推动下，Kizik帮助打开了一个宏大、大胆、顺畅的世界，让客户可以自由地走、看、做和探索——在运动中发现魔力。Kizik的免提鞋为男士、女士和儿童提供时尚的款式，真正适合所有人。如需了解更多信息，请访问kizik.com并关注@wearkizik。

关于WELLFORCE

Wellforce Sports是一家领先的运动和生活方式品牌分销商，于2008年在台湾成立。Wellforce Sports致力于向客户和消费者提供最优质的产品和卓越的服务，同时为员工营造出色的工作环境，从而在市场上保持竞争地位和良好的信誉。在Well Force Sports Co., Ltd.总经理Russ Hsu的领导下，公司建立了强大的组织结构，并由经验丰富的专业团队提供支持。这些专家带来了对当地趋势、消费者行为、各种渠道类型和商业模式的深入知识和见解，展现了Wellforce Sports对消费者满意度的承诺。

关于ARTCRAFTS

Artcrafts International由Carla和Maurizio Ponziani于1958年在佛罗伦萨创立，目前由他们的儿子Simone管理，已发展成为策划和开发全球运动、生活方式和时尚品牌的领导者。该公司拥有大约15个品牌的多元化组合，包括鞋类、服装和配饰的专有和授权品牌。Artcrafts International在所有分销渠道开展业务，包括独立批发、GDO、电子商务和自有零售店。Artcrafts International拥有一支由约150名员工组成的专业团队，管理着意大利各地的26个零售点和12个电子商务网站。

关于NYNE VENTURES

Nyne Ventures Pvt Ltd是一家美容和生活方式分销公司，在马尼拉和新加坡设有两个主要办事处，业务覆盖整个东南亚地区。Nyne Ventures Pvt Ltd专注于构想和提供优质的美容和生活方式产品，致力于将最新趋势和高品质品牌带到该地区。除了分销外，Nyne Ventures Pvt Ltd还从事全渠道战略和市场管理并开设独立商店，确保为该地区的品牌和客户提供全面和无缝的体验。

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