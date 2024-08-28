Andersen Global进军日本市场，新增合作公司Opti

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与在日本运营的税务咨询公司Opti签订合作协议，继续扩大其在亚太地区的业务版图。

Opti由管理合伙人Akatsuki Fuchigami于2010年创立，为多个行业的国内和国际客户提供定制解决方案。该公司的团队在税务规划和咨询、增值税退税、合规、可行性、公司税、国际税和间接税方面拥有丰富的经验。

管理合伙人Akatsuki Fuchigami表示：“我们的专业团队为客户提供丰富的行业知识和技术见解。与Andersen Global合作彰显出本公司致力于推动结果并扩展我们的全球能力，从而在世界范围内提供无缝服务。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“此次合作使我们能够为在日本开展业务的客户提供最佳服务。它们的加入提升了我们的全球能力，并增强了我们在该地区的竞争优势。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过1.7万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在逾475个地区开展业务。

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