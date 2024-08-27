Andersen Global首次在蒙古成立税务公司

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global不断加强其亚洲业务，在蒙古增设了一家提供全方位服务的税务咨询公司——Taxand Advisory LLC。

Taxand Advisory成立于2023年，旨在为国内客户和外国投资者提供综合、独立的税务解决方案。公司由管理合伙人Enkhjavkhlan (Jack) Tseyen领导，为国内外客户提供企业税务咨询与合规、税务审查、诉讼、转让定价、增值税和尽职调查等服务。

Jack表示：“我们自豪于能够利用我们在当地市场的专业知识，为客户提供量身定制的全面解决方案。我们与Andersen Global的合作增强了公司资源，强化了我们为整个亚洲乃至全球客户提供无缝服务的愿景。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“蒙古是一个前沿市场，拥有丰富的矿产资源，国际贸易发展迅速。我们的同事曾帮助普华永道在蒙古建立了业务，其中一位同事曾担任蒙古税务局国际税务司司长。他们将把丰富的行业经验带入这个发展中的市场。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过1.7万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在逾475个地区开展业务。

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