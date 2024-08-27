Andersen Global首次在蒙古成立稅務公司

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global持續強化亞洲業務，在蒙古增設了一家全方位服務的稅務諮詢公司——Taxand Advisory LLC。

Taxand Advisory成立於2023年，旨在為國內客戶和外國投資者提供全面、獨立的稅務解決方案。公司由管理合夥人Enkhjavkhlan (Jack) Tseyen領導，為國內外客戶提供企業稅務諮詢與法遵、稅務審查、訴訟、轉讓定價、增值稅和盡職調查等服務。

Jack表示：「我們自豪於能夠利用我們在當地市場的專業知識，為客戶提供量身定制的全面解決方案。我們與Andersen Global的合作增強了公司資源，強化了我們為整個亞洲乃至全球客戶提供無縫服務的願景。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充道：「蒙古是一個前沿市場，擁有豐富的礦產資源，國際貿易發展迅速。我們的同事曾幫助普華永道在蒙古建立了業務，其中一位同事曾擔任蒙古稅務局國際稅務司司長。他們將把豐富的產業經驗帶入這個開發中的市場。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過1.7萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在逾475個地區經營業務。

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