Xsolla和Savvy Games Group簽署合作備忘錄以推動中東的電子遊戲開發

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球電子遊戲商務公司Xsolla今天宣布與沙烏地阿拉伯國家遊戲和電子競技宣導者Savvy Games Group (“Savvy”)簽署合作備忘錄(MoU)，以推進沙烏地阿拉伯王國的「2030年願景」，並為中東乃至全世界的遊戲開發商創造經濟機會。

到2030年底，該策略性合作夥伴關係將促進創造3600個新的電子遊戲產業工作職位，以推進沙烏地阿拉伯王國對遊戲和電子競技未來的願景。這代表公司對於電子遊戲發展的重大承諾，將使中東乃至全世界的開發商、發行商和玩家從中受惠。

根據合作備忘錄的條款，此次合作將著重於幾項關鍵措施，包括建立Xsolla Savvy遊戲開發學院、育成中心和加速器計畫，以支援本地和國際遊戲開發工作室。該學院將在培養人才和促進遊戲開發，使其成為沙烏地阿拉伯王國內一條可行的職業發展道路方面扮演關鍵角色。

除了創辦學院之外，此次合作還將探索機會，為商業和消費者受眾舉辦業界領先的電子遊戲活動，為遊戲開發專案提供資金，並促進當地工作室與國際投資人之間的聯絡。

透過此次合作，Xsolla將在利雅德設立區域總部辦事處，提供產品、開發、技術、客戶支援和業務發展服務，以協助開發商和發行商在中東和沙烏地擴充和發展他們的遊戲。

Savvy Games Group執行長Brian Ward表示：「與Xsolla的此次合作代表著我們在踐行提升沙烏地阿拉伯的遊戲和電子競技生態系統、使其享譽全球的使命方面向前邁出了重要一步。透過結合雙方的資源和專業知識，我們將創造就業機會，並建立一個充滿活力且能夠永續發展的產業，進而在未來幾年推動機會和創造力。」

Xsolla策略長Chris Hewish補充道：「我們很高興能與Savvy Games Group就這一開創性的計畫展開合作。我們對電子遊戲未來的共同願景完美契合，我們的目標是共同為開發人員賦能，培養創造力，並為沙烏地阿拉伯的下一代人才提供支援。」

關於Xsolla

Xsolla是一家全球性的電子遊戲商務公司，擁有一套專為電子遊戲產業設計的強大工具和服務。自2005年成立以來，Xsolla已協助數以千計各種規模的遊戲開發商和發行商在全球多個平台上提供其遊戲的融資、行銷、發表和變現服務。Xsolla是遊戲商務領域的創新領導者，其使命是解決全球發行、行銷和變現所固有的複雜問題，協助我們的合作夥伴觸達更多地區，創造更多收入，並與全球遊戲玩家建立良好的關係。Xsolla總部位於其誕生地加州洛杉磯，在蒙特婁、倫敦、柏林、首爾、北京、吉隆坡、羅利和東京等世界各地設有辦事處，為Valve、Twitch、Epic Games、Take-Two、KRAFTON、Nexters、NetEase、Playstudios、Playrix、miHoYo等大型遊戲商提供鼎力支援。

如欲瞭解更多資訊，請造訪： xsolla.com

關於Savvy Games Group

Savvy Games Group (“Savvy”)是首屈一指的遊戲和電子競技公司，旨在推動全球電子競技和更廣泛的遊戲產業的長期成長和發展。Savvy由PIF創立並由其100%擁有。身為該產業的全球宣導者，Savvy將透過長期部署大量資金，成為遊戲和電子競技領域的全球領導者。Savvy是沙烏地阿拉伯的國家遊戲和電子競技宣導者，致力於支援繁榮的當地社群並推動該產業在沙烏地阿拉伯的發展。

Savvy Games Group網站 – savvygames.com

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