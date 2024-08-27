作为门兴格拉德巴赫足球俱乐部的官方合作伙伴，Queen Casino踏上在线博彩的新旅程

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Lowkey Ltd.旗下领先品牌Queen Casino自豪地宣布，与德国最著名也是最成功的足球俱乐部之一门兴格拉德巴赫(BMG)正式建立合作伙伴关系。此次合作标志着双方都向前迈出了重要一步，利用各自的优势为客户和球迷带来更佳的体验。

开启新的合作时代

根据自2024年8月23日起生效的这一合作伙伴关系，Queen Casino将成为门兴格拉德巴赫的官方合作伙伴。该协议彰显了Queen Casino支持球迷最喜爱的运动并与热情的全球球迷群体互动的承诺。

Lowkey Ltd.董事Samuel Deri Divina表示：“我们很高兴能与门兴格拉德巴赫合作，这家俱乐部拥有辉煌的历史和充满活力的支持者社区。这次合作完全符合我们的愿景，即为客户提供优质的娱乐内容并创造令人难忘的体验。”

合作的主要亮点

独家权利 ：Queen Casino将在BMG的德甲主场比赛期间享有官方品牌推广机会和可见度，这些比赛将在选定的目标市场进行广告宣传。

：Queen Casino将在BMG的德甲主场比赛期间享有官方品牌推广机会和可见度，这些比赛将在选定的目标市场进行广告宣传。 数字和社交媒体参与 ：该合作伙伴关系将扩展到数字平台，Queen Casino将把其品牌整合到BMG的日本社交媒体渠道中，特别是面向日本的球迷群体。

：该合作伙伴关系将扩展到数字平台，Queen Casino将把其品牌整合到BMG的日本社交媒体渠道中，特别是面向日本的球迷群体。 款待和商品：Queen Casino将提供独特的体验和独家商品，让球迷能够与BMG更紧密地互动。

互惠互利和愿景

门兴格拉德巴赫国际化和品牌合作伙伴关系主管Philipp Havermann表达了他对这一合作伙伴关系的激动之情：“我们很高兴欢迎Queen Casino加入门兴格拉德巴赫大家庭。这一合作伙伴关系不仅将增强我们在亚洲市场的影响力，还将为我们的日本球迷带来创新的参与机会。我们期待着双方富有成效的合作。”

该合作伙伴关系反映了对卓越、创新和社区参与的共同承诺。Queen Casino和门兴格拉德巴赫致力于提供高质量的娱乐内容，并与受众建立有意义的联系。

对负责任博彩的承诺

Queen Casino致力于促进负责任的博彩。我们鼓励所有用户负责任地从事博彩活动，并在认为可能有博彩方面的问题时寻求帮助。我们努力为所有玩家创造一个安全愉快的环境，并敦促每个人负责任地从事博彩活动。

关于Queen Casino

Queen Casino是Lowkey Ltd.旗下的顶级品牌，专门从事在线博彩服务。Queen Casino在亚洲市场拥有强大的影响力，以其创新的博彩方法和对负责任娱乐的承诺而闻名。

关于门兴格拉德巴赫

门兴格拉德巴赫足球俱乐部成立于1900年，是德国历史最悠久的足球俱乐部之一，拥有辉煌的成功记录，包括多次获得德国冠军和欧洲冠军。BMG以其青训学院和球员培养而闻名，一直以来都是德甲联赛的豪门球队，并在国际舞台上享有盛誉。

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