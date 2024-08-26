Xsolla和Savvy Games Group签署谅解备忘录，以期推进中东地区游戏产业发展

沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球电子游戏商务公司Xsolla今天宣布与沙特阿拉伯国家游戏与电竞冠军Savvy Games Group（“Savvy”）签署谅解备忘录(MoU)，推进该国2030年的愿景，并为中东和全球的游戏开发者创造业务机会。

这一战略合作伙伴关系将在2030年底之前，创造3,600个新的电子游戏行业工作岗位，以推进沙特阿拉伯对游戏和电竞未来的愿景。此举是面向中东及全球开发者、发行商和玩家，对电子游戏产业增长做出的重大承诺。

根据谅解备忘录的条款，这一合作伙伴关系将重点关注几大关键举措，包括建立Xsolla Savvy游戏开发学院、孵化器和加速器计划，支持本地和国际游戏开发工作室。该学院将在以下方面发挥关键作用：培养人才和推动游戏开发成为沙特阿拉伯国内一条可行的职业道路。

除了学院之外，这一合作伙伴关系还将探索为企业和消费者群体举办行业领先的电子游戏活动的机会，为游戏开发项目提供资金支持，并加深本地工作室与国际投资者之间的联系。

通过此次合作，Xsolla将在利雅得设立区域总部办公室，提供产品、开发、技术、客户支持和业务发展服务，帮助开发者和发行商在中东和沙特阿拉伯拓展游戏业务。

Savvy Games Group的首席执行官Brian Ward表示：“与Xsolla的合作是我们迈出的重要一步，有助于践行将沙特阿拉伯的游戏和电竞生态系统提升到全球领先地位的使命。通过整合我们的资源和专业知识，我们将创造就业机会，建设一个充满活力且可持续发展的行业，为未来发展创造机会并带来创造力。”

Xsolla的首席战略官Chris Hewish补充道：“我们很高兴与Savvy Games Group合作开展这一开创性的计划。我们对电子游戏未来的共同愿景完全契合，旨在通过合作赋能开发者，提升创造力，并为沙特阿拉伯的下一代人才提供支持。”

关于Xsolla

Xsolla是一家全球性的电子游戏商务公司，拥有一套专为电子游戏产业设计的强大工具和服务。自2005年成立以来，Xsolla已帮助数以千计各种规模的游戏开发商和发行商在全球多个平台上提供其游戏的融资、营销、发布和变现服务。Xsolla是游戏商务领域的创新领导者，其使命是解决全球发行、营销和变现所固有的复杂问题，帮助我们的合作伙伴触达更多地区，创造更多收入，并与全球游戏玩家建立良好的关系。Xsolla总部位于其诞生地加州洛杉矶，在蒙特利尔、伦敦、柏林、首尔、北京、吉隆坡、罗利、东京等世界各地的城市设有办事处，为Valve、Twitch、Epic Games、Take-Two、KRAFTON、Nexters、NetEase、Playstudios、Playrix、miHoYo等大型游戏商提供鼎力支持。

如需了解更多信息，请访问：xsolla.com

关于Savvy Games Group

Savvy Games Group（“Savvy”）是领先的游戏和电竞公司，旨在推动电竞和全球更广泛游戏产业的长期增长和发展。Savvy是由PIF全资成立的公司。作为该领域的全球冠军，Savvy将通过长期投入大量资本，成为游戏和电竞领域的全球领导者。作为沙特阿拉伯国家游戏和电竞冠军，Savvy致力于为蓬勃发展的本地社区提供支持，并推动该产业在本国的发展。

Savvy Games Group网站 – savvygames.com

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