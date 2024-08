A Xsolla e o Savvy Games Group assinam um memorando de entendimento para promover o desenvolvimento de videogames no Oriente Médio

RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--A Xsolla, uma empresa global de comércio de videogames, anunciou hoje a assinatura de um memorando de entendimento (MoU) com o Savvy Games Group (“Savvy”), campeão nacional de jogos e-sports (esportes eletrônicos) da Arábia Saudita, para promover a Visão 2030 do Reino e criar oportunidades econômicas para desenvolvedores de jogos no Oriente Médio e em todo o mundo.

A parceria estratégica fomentará a criação de 3.600 novos empregos no setor de videogames até o final de 2030, para impulsionar a visão do Reino para o futuro dos jogos e e-sports. Isso representa um compromisso significativo com o crescimento dos videogames para desenvolvedores, editores e jogadores, não apenas no Oriente Médio, mas em todo o mundo.

Nos termos do memorando de entendimento, a parceria se concentrará em várias iniciativas-chave, incluindo a criação da Xsolla Savvy Game Development Academy, programas de Incubadora e Aceleradora para apoiar estúdios de desenvolvimento de jogos locais e internacionais. A Academia desempenhará um papel crucial no desenvolvimento de talentos e na promoção do desenvolvimento de jogos como uma carreira viável dentro do Reino.

Além da Academia, a parceria explorará oportunidades de sediar eventos de videogame líderes do setor para públicos empresariais e consumidores, fornecer financiamento para projetos de desenvolvimento de jogos e promover conexões entre estúdios locais e investidores internacionais.

Com essa parceria, a Xsolla criará uma sede regional em Riad com serviços de produto, desenvolvimento, tecnologia, suporte ao cliente e desenvolvimento de negócios para ajudar os desenvolvedores e editores a ampliar e expandir seus jogos no Oriente Médio e no Reino.

Brian Ward, CEO do Savvy Games Group, disse: “Esta parceria com a Xsolla representa um passo significativo em nossa missão de elevar o ecossistema de jogos e e-sports da Arábia Saudita a um destaque global. Ao combinar nossos recursos e expertise, estamos criando empregos e construindo uma indústria vibrante e sustentável que impulsionará oportunidades e criatividade nos próximos anos”.

Chris Hewish, Diretor de Estratégia da Xsolla, acrescentou: “Estamos entusiasmados em colaborar com o Savvy Games Group nesta iniciativa inovadora. Nossa visão compartilhada para o futuro dos videogames está perfeitamente alinhada, e juntos, pretendemos capacitar desenvolvedores, fomentar a criatividade e apoiar a próxima geração de talentos na Arábia Saudita”.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa global de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde a sua fundação em 2005, a Xsolla tem ajudado milhares de desenvolvedores e editores de jogos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos globalmente e em várias plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentes à distribuição, ao marketing e à monetização globais para ajudar nossos parceiros a alcançar mais regiões geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores de todas as partes do mundo. Sediada e incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Montreal, Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio e cidades espalhadas pelo mundo, a Xsolla oferece suporte aos principais títulos de jogos, como Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

Para obter informações adicionais e saber mais, acesse: xsolla.com

Sobre o Savvy Games Group

O Savvy Games Group (“Savvy”) é a principal empresa de jogos e e-sports, fundada para impulsionar o crescimento e desenvolvimento a longo prazo dos e-sports e do setor de jogos em geral em todas as partes do mundo. O Savvy foi criado e é 100% de propriedade do PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita). Como um campeão global do setor, o Savvy se tornará um líder mundial em jogos e e-sports por meio do investimento de capital significativo a longo prazo. Como Campeão Nacional de Jogos e E-sports da Arábia Saudita, o Savvy é dedicado a apoiar a próspera comunidade local e a impulsionar o desenvolvimento do setor no Reino.

Site do Savvy Games Group – savvygames.com

