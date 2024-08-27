Queen Casino以門興格拉德巴赫足球俱樂部官方合作夥伴的身分踏上線上博彩的新旅程

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lowkey Ltd.旗下頂尖品牌Queen Casino驕傲地宣布，與德國最著名也是最成功的足球俱樂部之一門興格拉德巴赫(BMG)正式建立合作夥伴關係。此次合作代表雙方都向前邁出了重要一步，利用各自的優勢為客戶和球迷帶來更佳的體驗。
開啟新的合作時代
根據自2024年8月23日起生效的這一合作夥伴關係，Queen Casino將成為門興格拉德巴赫的官方合作夥伴。該協議彰顯了Queen Casino支援球迷最喜愛的運動並與熱情的全球球迷群體互動的承諾。
Lowkey Ltd.董事Samuel Deri Divina表示：「我們很高興能與門興格拉德巴赫合作，這家俱樂部擁有輝煌的歷史和充滿活力的支持者社群。這次合作完全符合我們的願景，即為客戶提供優質的娛樂內容並創造令人難忘的體驗。」
合作的主要亮點
- 獨家權利：Queen Casino將在BMG的德甲主場比賽期間享有官方品牌推廣機會和可見度，這些比賽將在選定的目標市場進行廣告宣傳。
- 數位和社群媒體參與：該合作夥伴關係將擴展到數位平台，Queen Casino將把其品牌整合到BMG的日本社群媒體通路中，特別是瞄準日本的球迷群體。
- 款待和商品：Queen Casino將提供獨特的體驗和獨家商品，讓球迷能夠與BMG更緊密地互動。
互惠互利和願景
門興格拉德巴赫國際化和品牌合作夥伴關係主管Philipp Havermann表達了他對這一合作夥伴關係的激動之情：「我們欣然歡迎Queen Casino加入門興格拉德巴赫大家庭。這一合作夥伴關係不僅將強化我們在亞洲市場的影響力，還將為我們的日本球迷帶來創新的參與機會。我們期待著雙方富有成效的合作。」
該合作夥伴關係反映了對卓越、創新和社群參與的共同承諾。Queen Casino和門興格拉德巴赫致力於提供高品質的娛樂內容，並與受眾建立有意義的連結。
對負責任博彩的承諾
Queen Casino致力於促進負責任的博彩。我們鼓勵所有用戶負責任地從事博彩活動，並在認為可能有博彩方面的問題時尋求幫助。我們努力為所有玩家創造一個安全愉快的環境，並敦促每個人負責任地從事博彩活動。
關於Queen Casino
Queen Casino是Lowkey Ltd.旗下的頂尖品牌，專門從事線上博彩服務。Queen Casino在亞洲市場擁有強大的影響力，以其創新的博彩方法和對負責任娛樂的承諾而聞名。
關於門興格拉德巴赫
門興格拉德巴赫足球俱樂部成立於1900年，是德國歷史最悠久的足球俱樂部之一，擁有輝煌的成功記錄，包括多次獲得德國冠軍和歐洲冠軍。BMG以其青訓學院和球員培養而聞名，一直以來都是德甲聯賽的豪門球隊，並在國際舞臺上享有盛譽。
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