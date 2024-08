Singtel e Hitachi ampliam colaboração a data centers de próxima geração e Cloud de GPU para acelerar a transformação digital das empresas por meio da adoção de IA

From left to right: Bill Chang, CEO of Singtel’s Digital InfraCo; Toshiaki Tokunaga, Executive Vice President, Hitachi, Ltd. (Photo: Business Wire)

SINGAPURA e TÓQUIO (Japão)--(BUSINESS WIRE)--A Singtel e a Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) assinaram um memorando de entendimento (MoU na sua sigla em inglês) para colaborar em data centers de próxima geração e Cloud de GPU no Japão e, potencialmente, em toda a região da Ásia-Pacífico, sob a direção da unidade Digital InfraCo da Singtel. A parceria estratégica combinará a ampla experiência em data center e conectividade e as plataformas tecnológicas da Singtel com a capacidade diferenciada da Hitachi, que permite a integração completa de data centers, incluindo soluções de energia verde, sistemas de resfriamento, infraestrutura de armazenamento e gerenciamento de dados. Juntas, as empresas pretendem melhorar de forma sustentável o desempenho e os recursos dos data centers, acelerando assim a adoção da inteligência artificial (IA) e a transformação digital dos seus negócios.

Em particular, o acordo expande uma parceria anunciada pelas empresas em junho de 20241 para testar e integrar a Paragon da Singtel, a plataforma de orquestração tudo-em-um para 5G, computação de borda e nuvem, com os aplicativos de IA da Hitachi para as operações de fabricação da Hitachi, bem como clientes corporativos. Por meio da plataforma Paragon da Singtel e da profunda experiência em IA da Hitachi, as duas empresas pretendem abordar as complexidades enfrentadas pelos clientes ao implementar recursos de IA.

Com o rápido crescimento da demanda por serviços de IA e nuvem, o Japão se tornou um dos maiores mercados de data center e de crescimento mais rápido na região da Ásia-Pacífico. A expectativa é de que o mercado atinja uma taxa anual de crescimento composta de 9,8% e alcance US$ 5 bilhões até 20282.

Bill Chang, CEO da Digital InfraCo da Singtel, disse: “Nossa parceria estratégica com a Hitachi, líder nos campos de sistemas e serviços digitais, abre novas oportunidades em um mercado japonês estrategicamente importante e em expansão. A construção de um sólido ecossistema de parceiros sempre foi uma prioridade da Singtel para atender melhor nossos clientes e ampliar nosso alcance global. Mal podemos esperar para colaborar com nossa experiência, ativos digitais e soluções com o objetivo de ajudar mais empresas a inovar e transformar seus negócios e operações por meio da nuvem e da IA. Ao dimensionar nossos recursos digitais com nossos parceiros, como a Hitachi, queremos nos tornar líderes na região”.

A Singtel formou a Digital InfraCo em meados de 2023 para servir como um catalisador de inovação e crescimento econômico para as economias digitais da Ásia-Pacífico. O portfólio da Digital InfraCo inclui a Nxera, seu braço regional de data center, cabo submarino e negócios de satélite, e a plataforma Paragon, que são todos cruciais para o avanço da IA na região. A Digital InfraCo planeja lançar a GPU-como-serviço (GPUaaS na sua sigla em inglês) ainda este ano para dar melhor suporte à adoção da IA corporativa.

Toshiaki Tokunaga, vice-presidente executivo e CEO da Hitachi, afirmou: “Desde a sua criação, a filosofia corporativa da Hitachi tem se concentrado em abordar os desafios enfrentados pelos clientes e pela sociedade. Com a IA generativa impulsionando novas inovações, os problemas do impacto ambiental devido ao aumento da demanda de eletricidade são cada vez mais proeminentes. Alcançar um equilíbrio entre esses dois fatores é uma missão importante para a unidade de Inovação Social da Hitachi. Temos o prazer de embarcar nessa missão por meio de nossa aliança estratégica com a Singtel. Ao combinar a experiência da Singtel no desenvolvimento e operação de data centers sustentáveis com os recursos abrangentes do Grupo Hitachi, que vão desde soluções de energia verde até gerenciamento de instalações e dados, nosso objetivo é permitir que as empresas utilizem os data centers de maneira inteligente e ambientalmente consciente. Em última análise, alcançando inovação contínua e promovendo a sustentabilidade”.

A expansão dos data centers orientados por IA é uma grande oportunidade para a expansão da unidade de Inovação Social da Hitachi e de outros negócios do grupo, como é o caso da unidade de Serviços Digitais e da unidade de Energia, pois a expansão exige a integração bem-sucedida de todas as áreas em que a Hitachi se destaca de forma única: tecnologia da informação, tecnologia operacional e produtos.

As principais áreas abrangidas pelo MoU são:

Explorar a colaboração de data centers de próxima geração no Japão e na Ásia-Pacífico para atender à demanda de IA: a Nxera e a Hitachi explorarão oportunidades para desenvolver data centers no Japão e no restante da região da Ásia-Pacífico. Com o crescimento contínuo da nuvem e o impulso da IA, é importante operar data centers inteligentes e ambientalmente sustentáveis por meio de gerenciamento de data center de alta eficiência e alta qualidade. Essa iniciativa se basearia na experiência da Nxera em design, criação e operação de data centers, juntamente com a experiência da Hitachi na produção e entrega de equipamentos focados em data centers, soluções de energia de última geração e gerenciamento avançado de sistemas de TI que garantem operações estáveis em ambientes de data centers.

A Nxera está desenvolvendo uma plataforma de data centers sustentáveis, hiperconectados e prontos para IA na região, com uma capacidade total de mais de 200 MW, além dos 62 MW de capacidade existente em Singapura.

Combinar a plataforma de GPU da Singtel com a experiência em IA da Hitachi para desenvolver aplicativos corporativos: a Hitachi explorará o uso da GPUaaS da Singtel para seus aplicativos e cargas de trabalho internos de IA. Esse esforço permitiria à Hitachi verificar os benefícios complementares baseados na Singtel que podem melhorar o aprendizado de máquina de alto desempenho, a IA generativa e outras tecnologias e soluções digitais da Hitachi. Posteriormente, seria uma oportunidade para ambas as empresas definirem metodologias mais eficientes em termos de energia que poderiam avançar as metas de sustentabilidade de qualquer empresa.

Com base nos resultados da verificação interna de GPUaaS da Hitachi, as empresas também podem explorar a criação conjunta de aplicativos de nível empresarial que combinem a experiência da Hitachi, incluindo suas tecnologias e plataforma de IA generativa, com a Cloud de GPU e a plataforma Paragon da Singtel. O objetivo é reduzir ainda mais o tempo de desenvolvimento e implementação do cliente, bem como a sobrecarga de gerenciamento e implementação de aplicativos de IA.

