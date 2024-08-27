BDx Indonesia和NeutraDC推出互聯資料中心生態系統的第一階段：透過策略性合作推動AI創新

印尼雅加達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- BDx Data Centers、Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)和Lintasarta的合資企業BDx Indonesia以及Telkom Indonesia的子公司NeutraDC欣然宣布在印尼啟動其網際網路交換中心(IX)互聯生態系統的第一階段。

該計畫在1月份的2024年太平洋電信協會(PTC)會議合作備忘錄(MoU)簽字儀式上首次公布，將在印尼建立由108個互聯主機代管和邊緣站點組成的投資組合。第一階段包括啟動BDx雅加達CGK3和3A園區以及NeutraDC芝卡朗設施的營運。這些站點將作為網際網路聚合點，建立一個高度互聯且有韌性的網際網路骨幹網路，以支援印尼的數位化轉型。

NeutraDC和BDx Indonesia將運作獨立的網際網路交換中心(IX)，這些交換中心與彼此的資料中心生態系統互聯，提供順暢的客戶體驗。BDx IX PoP已在CGK3A上線，並將於2024年9月在NeutraDC的芝卡朗設施推出。NeutraDC和BDx IX將透過多TB光纖生態系統實現互聯，在IOH和Telkom網路上建立有韌性的高速網路。

BDx Data Centers執行長Mayank Srivastava表示：「BDx很榮幸能本著互助合作的精神與NeutraDC合作，共同推進印尼的數位基礎設施建設。該計畫將大大提高網際網路基礎設施的品質，進而強化所有客戶群的使用者體驗。」

在印尼網際網路交換中心(IX)互聯生態系統第一階段的啟動儀式上，NeutraDC執行長Andreuw Th.A.F強調了合作夥伴關係在推進該國數位環境方面的重要性。他強調，這種合作不僅僅是為了強化基礎設施，也是要為印尼全國的數位連接設定新基準。

Andreuw Th.A.F.表示：「我們與BDx Indonesia的策略性合作夥伴關係代表支援印尼數位化轉型的一個重要里程碑。這項合作旨在普及網際網路接取，確保即使是最偏遠的地區也能連接到有韌性的強大數位網路。透過攜手合作，我們將普及網際網路接取，並營造變革性的數位環境。」

該計畫將顯著促進整個地區的網際網路連接，使企業受惠、推動經濟成長並提高數位包容性。它擁有108個互聯站點，可提供更高的韌性、更快的存取速度、可擴展性和強大的災難恢復能力。BDx的專用AI資料中心旨在滿足AI訓練的苛刻要求，而互聯基礎設施網格支援邊緣推理，從而建立適用於未來需求的分散式AI模型。此外，未代管在BDx或NeutraDC設施的客戶可以透過設定通向最近的BDx或NeutraDC電信中立站點的回傳，從該國的任何地方連接到生態系統，從而確保順暢的區域整合和連接。

巴淡島、泗水、棉蘭、望加錫、萬隆和三寶瓏等主要城市將被納入擴建計畫的第二階段。

關於BDx Data Centers https://www.bdxworld.com/

關於NeutraDC https://www.neutradc.com/

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