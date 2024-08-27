BDx Indonesia和NeutraDC推出互联数据中心生态系统的第一阶段：通过战略合作推动AI创新

印度尼西亚雅加达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- BDx Data Centers、Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)和Lintasarta的合资企业BDx Indonesia以及Telkom Indonesia的子公司NeutraDC欣然宣布在印度尼西亚启动其互联网交换中心(IX)互联生态系统的第一阶段。

该计划在1月份的2024年太平洋电信理事会(PTC)会议谅解备忘录(MoU)签字仪式上首次公布，将在印度尼西亚建立由108个互联主机托管和边缘站点组成的投资组合。第一阶段包括启动BDx雅加达CGK3和3A园区以及NeutraDC西卡朗设施的运营。这些站点将作为互联网聚合点，创建一个高度互联且有弹性的互联网骨干网，以支持印度尼西亚的数字化转型。

NeutraDC和BDx Indonesia将运营独立的互联网交换中心(IX)，这些交换中心与彼此的数据中心生态系统互联，提供无缝的客户体验。BDx IX PoP已在CGK3A上线，并将于2024年9月在NeutraDC的西卡朗设施推出。NeutraDC和BDx IX将通过多TB光纤生态系统实现互联，在IOH和Telkom网络上创建高速弹性网络。

BDx Data Centers首席执行官Mayank Srivastava表示：“BDx很荣幸能本着互助合作的精神与NeutraDC合作，共同推进印度尼西亚的数字基础设施建设。该计划将大大提高互联网基础设施的质量，进而增强所有客户群的用户体验。”

在印度尼西亚互联网交换中心(IX)互联生态系统第一阶段的启动仪式上，NeutraDC首席执行官Andreuw Th.A.F强调了合作伙伴关系在推进该国数字环境方面的重要性。他强调，这种合作不仅仅是为了加强基础设施，也是要为印尼全国的数字连接设定新标准。

Andreuw Th.A.F.表示：“我们与BDx Indonesia的战略合作伙伴关系标志着支持印尼数字化转型的一个重要里程碑。这项合作旨在普及互联网接入，确保即使是最偏远的地区也能连接到有弹性的强大数字网络。通过携手合作，我们将普及互联网接入，并营造变革性的数字环境。”

该计划将显著促进整个地区的互联网连接，使企业受益、推动经济增长并提高数字包容性。它拥有108个互联站点，可提供更高的弹性、更快的访问速度、可扩展性和强大的灾难恢复能力。BDx的专用AI数据中心旨在满足AI训练的苛刻要求，而互联基础设施网格支持边缘推理，从而创建面向未来的分布式AI模型。此外，未托管在BDx或NeutraDC设施的客户可以通过设置通向最近的BDx或NeutraDC电信中立站点的回程，从该国的任何地方连接到生态系统，从而确保无缝的区域集成和连接。

巴淡岛、泗水、棉兰、望加锡、万隆和三宝垄等主要城市将被纳入扩建计划的第二阶段。

关于BDx Data Centers https://www.bdxworld.com/

关于NeutraDC https://www.neutradc.com/

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