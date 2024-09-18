Koch Ag & Energy Solutions选择Cognite，以通过数据发现和情景化在运营中实现变革

德州奥斯汀，挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球公认的工业人工智能权威机构Cognite与为农业、能源和化工市场提供解决方案的全球供应商Koch Ag & Energy Solutions (KAES) 在今天宣布开展合作，重点利用Cognite Data Fusion®加速其数字化转型之旅。此次合作将助力各工厂在维护策略、周转执行和总体效率提升方面实现数据驱动的敏捷执行。

KAES和Cognite将共同部署Cognite Data Fusion，并在自定义和生成式人工智能解决方案方面合作创新，以加速KAES的数据之旅，构建新的运营工作方式。Cognite Data Fusion将为运营数据奠定基础，这些数据将被情景化，并以模型的形式表现出来，用于各种量身定制的终端用户应用程序，以优化维护和运营。人工智能将被用于自动化分析以及提高分析和决策的速度。

Koch Ag & Energy Solutions数据科学与分析总监Martin Miller表示：“Cognite为我们扩大和加快数字化转型提供了重要基础，使我们能够最大限度地提高运营效率和可靠性，并从根本上改变我们的员工体验。”

Cognite首席执行官Girish Rishi表示：“Koch Ag & Energy Solutions是一家具有远见卓识的公司，与Cognite的合作旨在利用工业数据和人工智能的力量提高运营效率。Cognite Data Fusion将作为Koch Ag & Energy Solutions的数据建模加速器，利用Cognite Atlas AI ™️和生成式人工智能技术为所有资产大规模创造价值。

合作目的之一在于实现包括时间序列、维护记录、资产和空间数据在内的所有数据可集中一处进行可视化和分析，从而助力KAES的运营团队转变工作方式。

关于Koch Ag & Energy Solutions (KAES)

Koch Ag & Energy Solutions, LLC及其子公司Koch Fertilizer、Koch Agronomic Services、Koch Energy Services和Koch Methanol是为农业、能源和化工市场提供增值解决方案的全球供应商。Koch Ag & Energy Solutions, LLC的母公司Koch Industries, Inc.总部位于堪萨斯州威奇托市，是美国最大的私营公司之一，旗下公司种类繁多，涉及炼油、化工和生物燃料、林产品和消费品、化肥、聚合物和纤维、过程控制系统和污染控制系统、电子产品、软件和数据分析、矿产、玻璃、汽车零部件、商品交易和投资等领域。

关于Cognite

Cognite让生成式人工智能为工业服务。领先的能源、制造、电力和可再生能源企业选择Cognite提供安全、可信和实时的数据，从而改变重资产运营，使其更安全、更可持续，并实现更高利润。Cognite提供用户友好、安全、可扩展的平台，让从现场到远程运营中心的所有决策者都能轻松访问和理解复杂的工业数据，开展实时协作，共创美好明天。访问我们的网站 www.cognite.ai 并关注我们的 LinkedIn 和 X 。

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