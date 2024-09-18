Koch Ag & Energy Solutions選擇Cognite，以透過資料發現和情境化在營運中實現變革

德州奧斯汀，挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球公認的工業人工智慧權威機構Cognite與為農業、能源和化學市場提供解決方案的全球供應商Koch Ag & Energy Solutions (KAES) 在今天宣布開展合作，重點利用Cognite Data Fusion®加速其數位轉型之旅。此次合作將協助各工廠在維護策略、週轉執行和整體效率提升方面實現資料驅動的敏捷執行。

KAES和Cognite將共同部署Cognite Data Fusion，並在自訂和生成式人工智慧解決方案方面合作創新，以加速KAES的資料之旅，建立新的營運工作方式。Cognite Data Fusion將為營運資料奠定基礎，這些資料將被情境化，並以模型的形式表現出來，用於各種量身定制的終端使用者應用程式，以實現維護和營運的最佳化。人工智慧將被用於自動化分析以及提高分析和決策的速度。

Koch Ag & Energy Solutions資料科學與分析總監Martin Miller表示：「Cognite為我們擴大和加速數位轉型提供了重要基礎，使我們能夠最大限度地提高營運效率和可靠性，並從根本上改變我們的員工體驗。」

Cognite執行長Girish Rishi表示：「Koch Ag & Energy Solutions是一家具有遠見卓識的公司，與Cognite的合作旨在利用工業資料和人工智慧的力量提高營運效率。Cognite Data Fusion將作為Koch Ag & Energy Solutions的資料建模加速器，利用Cognite Atlas AI ™️和生成式人工智慧技術為所有資產大規模創造價值。」

合作目的之一在於實現包括時間序列、維護紀錄、資產和空間資料在內的所有資料可集中一處進行視覺化和分析，從而助力KAES的營運團隊轉變工作方式。

關於Koch Ag & Energy Solutions (KAES)

Koch Ag & Energy Solutions, LLC及其子公司Koch Fertilizer、Koch Agronomic Services、Koch Energy Services和Koch Methanol是為農業、能源和化學市場提供加值解決方案的全球供應商。Koch Ag & Energy Solutions, LLC的母公司Koch Industries, Inc.總部位於堪薩斯州威奇托市，是美國最大的私人公司之一，旗下公司種類繁多，涉及煉油、化學和生物燃料、林產品和消費品、化肥、聚合物和纖維、製程控制系統和污染控制系統、電子產品、軟體和資料分析、礦產、玻璃、汽車零件、商品交易和投資等領域。

關於Cognite

Cognite讓生成式人工智慧為工業服務。首屈一指的能源、製造、電力和再生能源企業選擇Cognite提供安全、可信和即時的資料，從而改變重資產營運，使其更安全、更永續，並實現更高利潤。Cognite提供易於使用、安全、可擴展的平台，讓從現場到遠程營運中心的所有決策者都能輕鬆存取和理解複雜的工業資料，展開即時協作，共創美好明天。敬請造訪我們的網站： www.cognite.ai ，並在 LinkedIn 和 X 上關註我們。

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