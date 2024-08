 AM Best retire ses notations pour la Compagnie Algérienne des Assurances

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best a révisé de stable à négative la perspective pour la notation de crédit émetteur à long terme et affirmé la notation de solidité financière de B (satisfaisant) et la notation de crédit émetteur à long terme de « bb+ » (satisfaisant) de la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) (Algérie). La perspective de la notation de solidité financière est stable. Parallèlement, AM Best a retiré ces notations de crédit, étant donné que la société a demandé à ne plus participer au processus interactif de notation d’AM Best.

Ces notations reflètent la force bilancielle de la CAAT, qu’AM Best qualifie de solide, ainsi que la performance opérationnelle forte de la compagnie, son profil de marché limité et sa gestion des risques d’entreprise (GRE) marginale.

La perspective de notation négative sur la notation de crédit émetteur à long terme reflète les pressions sur l’évaluation de la performance opérationnelle de la CAAT en raison de la détérioration de la performance opérationnelle au cours des deux dernières années. La société a déclaré des ratios de rendement des capitaux propres de 6,5 % et 4,3 % en 2022 et 2023, respectivement, ce qui a entraîné une détérioration de son ratio de rendement moyen des capitaux propres sur cinq ans (2019-2023) à 8,2 %, contre 10,8 % pour la période 2017-2021. La baisse de la rentabilité opérationnelle a résulté de la détérioration des résultats techniques, en particulier liée à des charges de dépréciation, des renforcements de réserves des exercices précédents et des pertes importantes, entraînant des ratios combinés de 104,7 % et 115,2 % en 2022 et 2023, respectivement, contre environ 90 % avant 2022. Les résultats d'investissement sont restés positifs et stables ces dernières années, conduisant à un résultat net après impôts de 1,3 milliard DZD (9,4 millions USD) en 2023.

L'évaluation de la solidité bilancielle de la CAAT est étayée par sa capitalisation ajustée aux risques au niveau le plus élevé, telle que mesurée par le Best Capital Adequacy Ratio (BCAR) (coefficient de suffisance de capital de AM Best), soutenue par un effet de levier de souscription net relativement faible et une bonne génération de capital interne. AM Best considère que la CAAT détient un portefeuille de placements prudent par classes d’actifs, composé principalement d’obligations et de titres monétaires. Cependant, la qualité des actifs est limitée, avec la quasi-totalité des actifs investie au niveau national, conformément aux exigences réglementaires locales, ce qui expose la CAAT aux niveaux élevés de risques économiques, politiques et de système financier qui sont associés à l’Algérie. Parmi les autres facteurs partiellement compensatoires dans l'évaluation de la solidité bilancielle figurent les niveaux élevés de risque de crédit associés aux créances sur assurés et la dépendance croissante de la CAAT à l’égard de la réassurance, avec 67,5 % des primes brutes émises cédées en 2023.

L’évaluation du profil du marché de la CAAT reflète son bon positionnement concurrentiel sur le marché algérien de l’assurance et son réseau de distribution bien développé. En 2023, la CAAT a souscrit des primes brutes émises de 28,5 milliards DZD (212,8 millions USD), ce qui reflète son positionnement en tant que deuxième plus grand assureur en termes de primes brutes émises au niveau national, spécialisé dans les risques industriels et commerciaux. La position de marché établie de la société repose sur son rôle historique de fournisseur d’assurance transport sur le marché algérien. Un facteur limitant dans l’évaluation du profil de marché est la concentration géographique de la CAAT, toutes les activités d’assurance étant actuellement réalisées au niveau national.

AM Best considère que le cadre de GRE de la CAAT est à un stade préliminaire de développement, bien qu’il s’agisse d’un domaine d’orientation et de développement stratégique pour l’entreprise au cours des dernières années. Toutefois, la CAAT fait face à des défis considérables représentés par la concentration de ses affaires et de ses actifs en Algérie, où la société est domiciliée.

