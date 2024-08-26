泰雷兹与L&T Technology Services扩大合作，为客户提供创新的业务模式

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的技术和安全解决方案提供商泰雷兹宣布，与工程和研发公司L&T Technology Services Limited (LTTS)签署了一项新合同。这项合作将把泰雷兹的软件货币化平台泰雷兹圣天诺引入LTTS的客户群，尤其是高科技、可持续发展和移动领域。

LTTS在部署智能数字解决方案方面拥有超过二十年的经验，是在人工智能、移动、可持续发展和高科技领域优化企业运营和开发平台的领导者。LTTS在新一代移动和智能网络领域的先进人工智能解决方案，对于构建强大的数字基础设施、提升安全性、效率和可持续性具有重要意义。现在，借助泰雷兹圣天诺软件授权和许可管理平台，LTTS将助力其客户打造可持续收入业务模式（包括灵活的订阅和基于使用的灵活定价模式）来实现软件解决方案的货币化。

泰雷兹软件货币化解决方案副总裁Damien Bullot表示： “此次合作建立在泰雷兹与LTTS的长期合作关系基础之上，能够帮助客户通过灵活的定价和订阅模式、更好的合规性以及自动化交付和激活，释放其软件产品的真正价值和潜力。我们期待继续合作，以确保LTTS行业领先的人工智能产品在保护和货币化方面获得最优投资回报。”

根据新合同，LTTS将把泰雷兹圣天诺平台转售给其全球客户群和集团附属公司，涉及交通运输、医疗、高科技、电信和金融服务等多个行业。

L&T Technology Services执行董事兼移动与技术总裁Alind Saxena表示： “与泰雷兹的合作进一步彰显了我们致力于利用泰雷兹圣天诺平台，在移动性、可持续发展和高科技领域推动创新和卓越解决方案的承诺。我们在打造尖端数字解决方案方面的能力，以及对人工智能的深刻理解，将成为强大数字基础设施的支柱。我们期待在整个价值链中形成统一的数字线程，加快市场准入，减少产品开发周期和成本，并通过提高软件货币化潜力，帮助客户在可持续发展之路上取得进展。”

关于泰雷兹



作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）专注于航空、航天、数字身份与安全等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。 集团每年投入约40亿欧元研发资金用于关键科技领域，如人工智能、网络安全、量子科技、云技术和6G等。 泰雷兹全球81000名员工遍布68个国家和地区，2023年集团销售收入184亿欧元。

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