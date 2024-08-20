Organon和Lilly将偏头痛产品商业化协议扩展到另外11个市场

新泽西州泽西市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于女性健康的全球医疗保健公司Organon (NYSE: OGN)宣布，其已扩大与Eli Lilly and Company (Lilly)的协议，成为偏头痛药物Emgality® (galcanezumab)在以下其他市场的独家分销商和推广商：加拿大、哥伦比亚、以色列、韩国、科威特、墨西哥、卡塔尔、沙特阿拉伯、中国台湾、土耳其和阿联酋。自2024年2月以来，Organon一直是Emgality在欧洲的独家分销商和推广商，此次扩大的合作伙伴关系就建立在Organon的这一角色基础之上。

Emgality是一种人源化单克隆抗体降钙素基因相关肽(CGRP)拮抗剂，适用于成人偏头痛患者的预防性治疗。在某些市场，该适应症具体指对每月至少出现四天偏头痛的患者进行预防性治疗。在一些市场上，Emgality也被用于治疗成人发作性丛集性头痛。

Organon首席执行官Kevin Ali表示：“ 这项协议的扩大证明了Organon一流的商业化能力、全球化业务版图和在女性健康方面的深厚专业知识。我们知道，偏头痛是年轻女性残疾的主要原因ii，我们很自豪能够扩展我们的产品，惠及世界上更多发作性或慢性偏头痛女性和男性患者。”

偏头痛是全球最普遍的神经系统疾病之一iii，可引起反复发作的中度至重度头痛，且通常伴有其他使人衰弱的症状，包括恶心、呕吐以及对光和声音敏感。i未经治疗的偏头痛发作可持续4到72小时。i尽管频率和强度较低，许多这些症状仍然可能在偏头痛发作的间歇出现，进而导致生活质量下降，并引起患者对下一次发作的担忧。iv,v

Eli Lilly and Company执行副总裁兼Lilly International总裁Ilya Yuffa表示：“ 我们很高兴能扩大与Organon的合作协议。我们对双方的共同使命充满信心，那就是将这种重要的偏头痛疗法带给全球更多患者。”

根据协议条款，Organon将成为Emgality在以下其他市场的唯一分销商和推广商：加拿大、哥伦比亚、以色列、韩国、科威特、墨西哥、卡塔尔、沙特阿拉伯、中国台湾、土耳其和阿联酋。Lilly仍将是上市许可持有人，并将生产该产品进行销售。

应就扩大业务区域而向Lilly支付的总对价包括2250万美元的预付款以及基于销售的里程碑付款。

关于Emgality®

Emgality是一种选择性地与降钙素基因相关肽(CGRP)相结合的单克隆抗体。

关于Organon

Organon是一家独立的全球医疗保健公司，其战略是帮助改善女性一生的健康。Organon的多元化产品组合提供60多种女性健康领域的药物和产品，以及生物仿制药和一系列治疗领域的大量成熟药物特许经营权。除了Organon的现有产品外，公司还投资于创新解决方案和研究，以推动女性健康和生物仿制药领域的未来增长机会。此外，Organon也在寻求机会，通过利用公司在快速增长的国际市场的规模和敏捷影响力，与希望将产品商业化的生物制药合作伙伴和创新者合作。

Organon在全球拥有庞大的规模和地理覆盖范围，享有世界级的商业能力，其员工人数超过10000人，总部位于新泽西州泽西市。

如需了解更多信息，请访问 http://www.organon.com 并在 LinkedIn 、 Instagram 、 X（之前称为Twitter） 和 Facebook 上与我们联系。

Emgality®是Eli Lilly and Company、其子公司或附属公司拥有或授权的注册商标。

有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿中的一些陈述和披露信息属于《1995年美国私人证券诉讼改革法案》的安全港条款界定的“前瞻性陈述”，包括但不限于有关Organon与Lilly的协议以及对Emgality®商业化的预期的陈述。前瞻性陈述可通过“预计”、“期望”、“打算”、“预期”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”或者具有类似含义的词语来加以识别。这些前瞻性陈述基于公司管理层当前的信念和预期，存在许多重大风险和不确定性。如果潜在的假设被证明不准确，或者风险或不确定性成为现实，实际结果可能与前瞻性陈述中所述的结果大相径庭。可能影响Organon未来业绩的风险和不确定性包括但不限于：Organon无法完全执行其Emgality®商业化计划和/或无法获得将该资产商业化所需的许可证；上市产品的有效性、安全性或其他质量问题，包括召回、撤销等市场行动或销量下降；无法适应全行业转向高折扣渠道的趋势；税法或其他税务指引的变化可能对我们的现金税负、有效税率和经营业绩产生不利影响，并导致更严格的审计审查；无法执行我们的业务发展战略或实现我们的计划收购的好处；政治和社会压力或法规变化可能对避孕或生育产品的需求、可获得性或患者获药产生负面影响；一般经济因素，包括衰退压力、利率和货币汇率波动；一般行业状况和竞争；美国和国际制药行业法规和医疗保健立法的影响；医疗保健成本控制的全球趋势；技术进步；竞争对手的新产品和获得的专利；较高的销售和促销成本的影响；在某些关键专利于2027年到期后，Organon未能获得Nexplanon在美国的额外市场独占期；新产品开发的固有挑战，包括获得监管批准；Organon对其未来财务业绩和表现进行准确预测的能力；生产困难或延迟；国际经济和主权风险的财务不稳定性；与商业对手方发展和维持商业关系遇到的困难；对Organon专利有效性和其他创新产品保护措施的依赖；以及面临专利诉讼等诉讼和/或监管行动的风险。Organon没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是因为新信息、未来事件还是其他原因。可能导致结果与前瞻性陈述中描述的结果大相径庭的其他因素可以在Organon向美国证券交易委员会("SEC")提交的文件中查阅，包括Organon最近的Form 10-K年报以及随后提交给SEC的文件。这些文件可在SEC网站(www.sec.gov)获取。

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i Allais G等。偏头痛的性别相关差异(Gender-related differences in migraine)。《神经科学》。2020;41（增刊2）：429-436

ii Steiner, T.J.、Stovner, L.J.、Jensen, R.等。偏头痛在世界致残原因中仍排名第二，在年轻女性中排名第一：GBD2019调查结果(Migraine remains second among the world’s causes of disability, and first among young women: findings from GBD2019)。《头痛与疼痛杂志》 21 , 137 (2020)。https://doi.org/10.1186/s10194-020-01208-0

iii 1990–2021年累及神经系统的疾病的全球、区域和国家负担：2021年全球疾病负担调查的系统分析(Global, regional, and national burden of disorders affecting the nervous system, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021)，《柳叶刀神经学》2024; 23: 344–81，https://doi.org/10.1016/S1474-4422(24)00038-3

iv Vincent M等。偏头痛发作间歇负担的较明显影响：叙述性回顾(The not so hidden impact of interictal burden in migraine: A narrative review)。《神经学前沿》2022;13:1032103

v Brandes JL。偏头痛周期：偏头痛发作期间和间歇的偏头痛患者负担(The migraine cycle: patient burden of migraine during and between migraine attacks)。《头痛》。2008;48(3):430-441。doi:10.1111/j.1526-4610.2007.01004.x

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