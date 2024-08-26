Samsara Eco與NILIT合作建設全球第一個尼龍6,6回收設施

澳洲坎培拉和阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 環保技術創新企業Samsara Eco與全球首屈一指的服裝用尼龍6,6生產商NILIT宣布，雙方計畫在東南亞投資建設尼龍6,6紡織品回收再生聚合物生產基地，以協助實現尼龍6,6的循環利用。

每年大約有400萬公噸尼龍6,6被生產出來，它是高性能服裝和時尚產業使用最廣泛的纖維之一。然而，尼龍6,6卻是出了名的難以回收再利用。當與氨綸等其他纖維混合使用時，它的回收難度會進一步增加。Samsara Eco和NILIT正尋求攜手正面解決這一問題。

該設施計畫於2026年末投入使用，它將具備回收紡織廢料的獨特能力，生產出高品質的再生尼龍6,6聚合物，供紡織品牌和生產商在其現有供應鏈中順暢使用，從而無限創造出新的紡織面料。

Samsara Eco執行長兼創辦人Paul Riley表示：「我們的願景是透過無限循環利用實現氣候修復。我們達成這一目標的方法之一，就是為尼龍6,6建立第一條循環途徑。由尼龍6,6製成的廢棄服裝，如運動服，甚至汽車內飾等產品，通常會被掩埋或在生命週期結束時被焚燒，這對我們的地球造成了嚴重的後果。」

Samsara Eco商務和營運長Sarah Cook也就該協議評論道：「透過與NILIT合作，我們可以扭轉這一趨勢，賦予服裝新的生命。這份合作備忘錄協議是協助品牌和全世界推進尼龍6,6循環性、減少塑膠垃圾的重要一步。我們很榮幸能與NILIT共同探索試點回收設施，為全世界的未來合作夥伴開創先例。」

NILIT總經理Ilan Melamed解釋道：「NILIT與Samsara Eco的合作是我們多管齊下策略中的關鍵一步，旨在為服裝市場提供對環境影響較小的優質尼龍6,6產品。實施紡織品回收解決方案將大幅減少全球碳排放，並減少每年被掩埋的9200萬公噸紡織品廢料。NILIT和Samsara Eco有潛力共同生產出無限循環利用的尼龍6,6，既能提供出色的織物品質和性能，又能造福地球。」

EosEco™是全球第一項無限循環尼龍6,6生產技術，它將生物物理學、化學、生物學和電腦科學（如人工智慧）結合起來，創造出一系列吃塑膠的酶。這些酶將塑膠垃圾（包括由尼龍6,6製成的紡織品）分解成原物料，然後順暢整合到現有的生產流程中，形成真正的閉合循環。EosEco™可以回收多種原料，包括有色紡織品和混紡紡織品，如尼龍6,6和氨綸。EosEco™與NILIT獨特的聚合、紡紗和技術相結合，將能夠生產出供全球消費的優質回收尼龍6,6紗線。

關於NILIT

NILIT慶祝卓越經營50周年，提供最廣泛的優質永續尼龍6,6紗線系列，旨在協助服裝產業向更加永續的方向改變。業務遍及全球的NILIT是服裝用尼龍6,6紗線的全球領導者，致力於提供創新的永續解決方案來推動紡織產業的發展。

NILIT將把Samsara Eco的EosEco™紗線添加到其創新的SENSIL®優選產品組合中，這些產品均根據NILIT的「產品整體永續性」標準生產。這些環保紗線為設計師提供所需的美觀、環保高性能面料，協助他們設計出符合消費者需求的服裝系列。

關於Samsara Eco

Samsara Eco正在利用先進的酶法回收技術來消除塑膠污染。Samsara Eco透過突破性的科學研究，開發出了一種將塑膠分解為核心分子的新方法，然後可以一次又一次地利用這些核心分子重新製造全新的塑膠。其專利技術EosEco™是一種首創的製程，可以為地球帶來實實在在的利益。

Samsara Eco社群的共同使命是將塑膠從垃圾掩埋場和海洋中轉移出來，並消除利用化石燃料製造塑膠的需求（無論是我們喝水的瓶子還是我們穿的衣服），從而創造一個更潔淨、更永續的未來。

Samsara Eco於2020年與澳洲國立大學(ANU)合作推出，並得到了Main Sequence和Woolworths Group的W23的支援。該公司已從包括Breakthrough Victoria、DCVC、Hitach、lululemon、Temasek、Wildcard Ventures、Wollemi Capital等在內的本地和全球投資人那裡籌集了超過1.6億澳元的資金。

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