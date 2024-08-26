Samsara Eco与NILIT合作建设全球首个尼龙6,6回收设施

澳大利亚堪培拉和阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 环保技术创新企业Samsara Eco与全球领先的服装用尼龙6,6生产商NILIT宣布，双方计划在东南亚投资建设尼龙6,6纺织品回收再生聚合物生产基地，以帮助实现尼龙6,6的循环利用。

每年大约有400万吨尼龙6,6被生产出来，它是高性能服装和时尚行业使用最广泛的纤维之一。然而，尼龙6,6却是出了名的难以回收再利用。当与氨纶等其他纤维混合使用时，它的回收难度会进一步增加。Samsara Eco和NILIT正寻求携手正面解决这一问题。

该设施计划于2026年末投入使用，它将具备回收纺织废料的独特能力，生产出高质量的再生尼龙6,6聚合物，供纺织品牌和生产商在其现有供应链中无缝使用，从而无限创造出新的纺织面料。

Samsara Eco首席执行官兼创始人Paul Riley表示：“我们的愿景是通过无限循环利用实现气候修复。我们实现这一目标的方法之一，就是为尼龙6,6创建第一条循环途径。由尼龙6,6制成的废弃服装，如运动服，甚至汽车内饰等产品，通常会被填埋或在生命周期结束时被焚烧，这对我们的地球造成了严重的后果。”

Samsara Eco首席商务和运营官Sarah Cook也就该协议评论道：“通过与NILIT合作，我们可以扭转这一趋势，赋予服装新的生命。这份谅解备忘录协议是帮助品牌和全世界推进尼龙6,6循环性、减少塑料垃圾的重要一步。我们很荣幸能与NILIT共同探索试点回收设施，为全球范围的未来合作伙伴开创先例。”

NILIT总经理Ilan Melamed解释道：“NILIT与Samsara Eco的合作是我们多管齐下战略中的关键一步，旨在为服装市场提供对环境影响较小的优质尼龙6,6产品。实施纺织品回收解决方案将大幅减少全球碳排放，并减少每年被填埋的9200万吨纺织品废料。NILIT和Samsara Eco有潜力共同生产出无限循环利用的尼龙6,6，既能提供出色的织物质量和性能，又能造福地球。”

EosEco™是全球第一项无限循环尼龙6,6生产技术，它将生物物理学、化学、生物学和计算机科学（如人工智能）结合起来，创造出一系列吃塑料的酶。这些酶将塑料垃圾（包括由尼龙6,6制成的纺织品）分解成原材料，然后无缝集成到现有的生产流程中，形成真正的闭合循环。EosEco™可以回收多种原料，包括有色纺织品和混纺纺织品，如尼龙6,6和氨纶。EosEco™与NILIT独特的聚合、纺纱和技术相结合，将能够生产出供全球消费的优质回收尼龙6,6纱线。

关于NILIT

NILIT庆祝卓越经营50周年，提供最广泛的优质可持续尼龙6,6纱线系列，旨在帮助服装行业向更加可持续的方向转变。业务遍及全球的NILIT是服装用尼龙6,6纱线的全球领导者，致力于提供创新的可持续解决方案来推动纺织行业的发展。

NILIT将把Samsara Eco的EosEco™纱线添加到其创新的SENSIL®优选产品组合中，这些产品均根据NILIT的“产品整体可持续性”标准生产。这些环保纱线为设计师提供所需的美观、环保高性能面料，帮助他们设计出符合消费者需求的服装系列。

关于Samsara Eco

Samsara Eco正在利用先进的酶法回收技术来消除塑料污染。Samsara Eco通过突破性的科学研究，开发出了一种将塑料分解为核心分子的新方法，然后可以一次又一次地利用这些核心分子重新制造全新的塑料。其专利技术EosEco™是一种首创的工艺，可以为地球带来实实在在的利益。

Samsara Eco社区的共同使命是将塑料从垃圾填埋场和海洋中转移出来，并消除利用化石燃料制造塑料的需求（无论是我们喝水的瓶子还是我们穿的衣服），从而创造一个更清洁、更可持续的未来。

Samsara Eco于2020年与澳大利亚国立大学(ANU)合作推出，并得到了Main Sequence和Woolworths Group的W23的支持。该公司已从包括Breakthrough Victoria、DCVC、Hitach、lululemon、Temasek、Wildcard Ventures、Wollemi Capital等在内的本地和全球投资者那里筹集了超过1.6亿澳元的资金。

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