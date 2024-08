Organon和Lilly將偏頭痛產品商業化協議擴展到另外11個市場

紐澤西州澤西市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注于女性健康的全球醫療保健公司Organon (NYSE: OGN)宣布,其已擴大與Eli Lilly and Company (Lilly)的協議,成為偏頭痛藥物Emgality® (galcanezumab)在以下其他市場的獨家經銷商和推廣商:加拿大、哥倫比亞、以色列、韓國、科威特、墨西哥、卡達、沙烏地阿拉伯、臺灣、土耳其和阿拉伯聯合大公國。自2024年2月以來,Organon一直是Emgality在歐洲的獨家經銷商和推廣商,此次擴大的合作夥伴關係就建立在Organon的這一角色基礎之上。

Emgality是一種人源化單克隆抗體降鈣素基因相關勝肽(CGRP)拮抗劑,適用于成人偏頭痛病患的預防性治療。在某些市場,該適應症具體指對每月至少出現四天偏頭痛的病患進行預防性治療。在一些市場上,Emgality也被用於治療成人發作性叢集性頭痛。

Organon執行長Kevin Ali表示:「這項協議的擴大證明了Organon一流的商業化能力、全球化業務版圖和在女性健康方面的深厚專業知識。我們知道,偏頭痛是年輕女性身心障礙的主要原因ii,我們很驕傲能夠擴展我們的產品,惠及全球更多發作性或慢性偏頭痛女性和男性病患。」

偏頭痛是全球最普遍的神經系統疾病之一iii,可引起反復發作的中度至重度頭痛,且通常伴有其他使人衰弱的症狀,包括噁心、嘔吐以及對光和聲音敏感。i未經治療的偏頭痛發作可持續4到72小時。i儘管頻率和強度較低,許多這些症狀仍然可能在偏頭痛發作的間歇出現,進而導致生活品質下降,並引起病患對下一次發作的擔憂。iv,v

Eli Lilly and Company執行副總裁兼Lilly International總裁Ilya Yuffa表示:「我們很高興能擴大與Organon的合作協議。我們對雙方的共同使命充滿信心,那就是將這種重要的偏頭痛療法帶給全球更多病患。」

根據協議條款,Organon將成為Emgality在以下其他市場的唯一經銷商和推廣商:加拿大、哥倫比亞、以色列、韓國、科威特、墨西哥、卡達、沙烏地阿拉伯、臺灣、土耳其和阿拉伯聯合大公國。Lilly仍將是上市授權持有人,並將生產該產品進行銷售。

應就擴大業務區域而向Lilly支付的總對價包括2250萬美元的預付款以及基於銷售的里程碑付款。

關於Emgality®

Emgality是一種選擇性地與降鈣素基因相關勝肽(CGRP)相結合的單克隆抗體。

關於Organon

Organon是一家獨立的全球醫療保健公司,其策略是協助改善女性一生的健康。Organon的多元化產品組合提供60多種女性健康領域的藥物和產品,以及生物學名藥和一系列治療領域的大量成熟藥物特許經營權。除了Organon的現有產品外,公司還投資于創新解決方案和研究,以推動女性健康和生物學名藥領域的未來成長機會。此外,Organon也在尋求機會,透過利用公司在快速成長的國際市場的規模和敏捷影響力,與希望將產品商業化的生物製藥合作夥伴和創新者合作。

Organon的業務遍及全球,規模龐大,地域覆蓋面廣,業務能力世界一流。其總部位於新澤西州澤西市,聘有約一萬名員工。

如欲瞭解更多資訊,請造訪 http://www.organon.com 或透過 LinkedIn 、 Instagram 、 X (前身為 Twitter) 以及 Facebook 與我們聯繫。

Emgality®是Eli Lilly and Company、其子公司或附屬公司擁有或授權的注冊商標。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿中的一些陳述和揭露資訊屬於《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的安全港條款定義的「前瞻性陳述」,包括但不限於有關Organon與Lilly的協議以及對Emgality®商業化的預期的陳述。前瞻性陳述可透過「預計」、「期望」、「打算」、「預期」、「計畫」、「相信」、「尋求」、「估計」、「將」或者具有類似含義的字詞來加以辨識。這些前瞻性陳述依據公司管理層目前的信念和預期,存在許多重大風險和不確定性。如果潛在的假設被證明不準確,或者風險或不確定性成為現實,實際結果可能與前瞻性陳述中所述的結果大相逕庭。可能影響Organon未來業績的風險和不確定性包括但不限於:Organon無法完全執行其Emgality®商業化計畫和/或無法獲得將該資產商業化所需的許可證;上市產品的有效性、安全性或其他品質問題,包括召回、撤銷等市場行動或銷售量下降;無法適應全產業轉向高折扣通路的趨勢;稅法或其他稅務指引的變化可能對我們的現金稅負、有效稅率和經營業績產生不利影響,並導致更嚴格的稽核審查;無法執行我們的業務發展策略或實現我們的計畫收購的效益;政治和社會壓力或法規變化可能對避孕或生育產品的需求、可獲得性或病患獲藥產生負面影響;一般經濟因素,包括衰退壓力、利率和貨幣匯率波動;一般產業狀況和競爭;美國和國際製藥產業法規和醫療保健立法的影響;醫療保健成本控制的全球趨勢;技術進步;競爭對手的新產品和獲得的專利;較高的銷售和促銷成本的影響;在某些關鍵專利於2027年到期後,Organon未能獲得Nexplanon在美國的額外市場獨佔期;新產品開發的固有挑戰,包括獲得監管核准;Organon對其未來財務業績和表現進行準確預測的能力;生產困難或延遲;國際經濟和主權風險的財務不穩定性;與商業對手方發展和維持商業關係遇到的困難;對Organon專利有效性和其他創新產品保護措施的依賴;以及面臨專利訴訟等訴訟和/或監管行動的風險。Organon沒有義務公開更新任何前瞻性陳述,無論是因為新資訊、未來事件還是其他原因。可能導致結果與前瞻性陳述中描述的結果大相逕庭的其他因素可以在Organon向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中查閱,包括Organon最近的Form 10-K年報以及隨後遞交給SEC的文件。這些文件可在SEC網站(www.sec.gov)取得。

