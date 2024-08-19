SLB和Palo Alto Networks擴大合作以強化能源產業的網路安全

休斯頓和加州聖塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球能源科技公司SLB (NYSE: SLB)和全球網路安全領導者Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW)今天宣布，雙方將擴大合作以強化能源產業的網路安全。

兩家公司將把SLB的雲端和邊緣技術以及能源產業的領域專業知識與Palo Alto Networks基於平台的跨產業網路安全解決方案相結合。這不僅有助於SLB憑藉自身的安全基礎設施保持領先地位，而且還有助於推動形成未來的增強型解決方案，以因應隨著產業加速採用數位解決方案和人工智慧而面臨的不斷變化的網路威脅。

SLB執行長Olivier Le Peuch表示：「隨著我們所處產業數位化轉型的成熟，網路安全對於我們的營運以及我們為客戶提供的數位解決方案至關重要。透過此次合作，我們將繼續強化和加強我們作為客戶首選數位合作夥伴的角色。」

在此次合作中，SLB將整合由Palo Alto Networks Precision AI™驅動的網路安全平台，包括其技術堆疊中的Prisma® SASE、Prisma Cloud和Cortex XSIAM®。這些平台將使SLB能夠在其網路、雲端和邊緣平台上實現全面的安全性，使SLB的Delfi™數位平台上的數千名域和AI使用者能夠在安全可靠的環境中進行協作。兩家公司還將開發和實施針對邊緣產品和服務的解決方案，隨著越來越多的能源客戶轉向自動化和自主營運，這將變得至關重要。

Palo Alto Networks董事長兼執行長Nikesh Arora表示：「透過平台化，組織可以簡化它們的管理流程、降低整體擁有成本(TCO)並提升其安全成果。Palo Alto Networks讚賞SLB在透過安全、創新的解決方案塑造能源產業未來方面的前瞻性方法。他們對於透過平台化實現現代IT轉型的願景與我們自己保護關鍵基礎設施和推動技術進步的承諾不謀而合。我們可以共同建立一個有韌性的安全能源生態系統，以因應未來的挑戰。」

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

關於Palo Alto Networks

Palo Alto Networks是全球網路安全領導者，致力於透過網路安全、雲端安全和安全操作維運方面的業界領先的AI驅動型解決方案，讓這個世界變得日益安全。在精準AI的支援下，我們的技術可提供精確的威脅偵測和快速回應，從而充分減少誤報並提高安全有效性。我們的平台化方法將各種安全解決方案整合到一個統一、可擴展的平台中，從而簡化管理並透過全面的保護提高營運效率。從保護網路邊界到保護雲端環境和確保快速事件回應，Palo Alto Networks使企業能夠實現零信任(Zero Trust)安全性，並在不斷變化的威脅態勢中自信地擁抱數位化轉型。這種對安全和創新的堅定承諾使我們成為首選的網路安全合作夥伴。

Palo Alto Networks致力於匯聚最優秀的人才為我們的使命服務，因此我們也很驕傲能夠成為首選網路安全工作場所，並被《新聞週刊》評選為「最受喜愛的工作場所」（2021-2024年），在「身心障礙人士平等指數」中獲得100分（2024年、2023年、2022年），並被評選為「HRC最佳LGBTQ+平等工作場所」（2022年）。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.paloaltonetworks.com。

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過去事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其他類似的字詞。前瞻性陳述涉及不同程度上不確定的事項，例如關於SLB新技術與合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；關於永續發展和環境問題的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型與全球氣候變遷的預測或預期；以及操作程序和技術的改進等。這些陳述涉及各種風險和不確定性，其中包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現由SLB的策略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；針對環境問題的立法和監管措施，包括針對全球氣候變遷影響的措施；主關機關核准和授權的時間安排或接收情況；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實（或此類發展的後果發生了變化），或者如果基本假設經證明不正確，實際結果可能與我們的前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，SLB概不承擔任何公開更新或修訂此類陳述的意圖或義務。

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