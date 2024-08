SLB und Palo Alto Networks erweitern Kooperation zur Stärkung der Cybersicherheit im Energiesektor

HOUSTON, Texas, und SANTA CLARA, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) und der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitslösungen, Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), haben heute ihre Absicht bekannt gegeben, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren, um die Cybersicherheit im Energiesektor zu verbessern.

Die Unternehmen werden die Cloud- und Edge-Technologien und das Know-how von SLB im Energiesektor mit den branchenübergreifenden, plattformbasierten Cybersicherheitslösungen von Palo Alto Networks verbinden. Dies wird nicht nur SLB dazu befähigen, seine führende Marktposition mit seiner eigenen Sicherheitsinfrastruktur zu verteidigen, sondern auch kommende verbesserte Lösungen zur Bewältigung der evolvierenden Cyberbedrohungen voranbringen, während die Unternehmen in hohem Tempo digitale Lösungen und künstliche Intelligenz implementieren.

„ Der Reifegrad der digitalen Transformation unserer Branche macht die Cybersicherheit zu einem wichtigen Faktor für unsere Aktivitäten und die digitalen Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten“, erklärt Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer bei SLB. „ Mit dieser Kooperation werden wir unsere Rolle als bevorzugter digitaler Partner unserer Kunden erweitern und stärken.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird SLB die von Palo Alto Networks Precision AI™ betriebenen Cybersicherheitsplattformen wie Prisma® SASE, Prisma Cloud und Cortex XSIAM® in seinen Technologie-Stack integrieren. Diese Plattformen werden SLB ermöglichen, eine umfassende Sicherheit in seinem Netzwerk, in der Cloud und auf den Edge-Plattformen zu gewährleisten, sodass Tausende von Domain- und KI-Nutzern über die digitale Plattform Delfi™ von SLB in einer sicheren Umgebung zusammenarbeiten können. Da immer mehr Energiekunden auf automatisierte und autonome Abläufe umsteigen, werden die Unternehmen wichtige Lösungen für Edge-Produkte und -Dienste entwickeln und implementieren.

„ Im Zuge der Plattformisierung können Unternehmen ihre Verwaltungsprozesse vereinfachen, ihre Gesamtbetriebskosten (TCO) senken und ihre Sicherheit verbessern“, so Nikesh Arora, Chairman und Chief Executive Officer bei Palo Alto Networks. „ Palo Alto Networks empfiehlt SLB aufgrund seines wegweisenden Ansatzes, die Zukunft der Energiewirtschaft durch sichere und innovative Lösungen zu gestalten. Seine Vision einer modernen IT-Transformation durch Plattformisierung passt perfekt zu unseren eigenen Initiativen für den Schutz kritischer Infrastrukturen und die Förderung des technologischer Innovationen. Gemeinsam können wir ein robustes und sicheres Energieökosystem aufbauen, das den Herausforderungen von morgen gewachsen sein wird.“

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über Palo Alto Networks

Palo Alto Networks ist weltweiter Marktführer im Bereich der Cybersicherheit, der sich dem Ziel widmet, jeden Tag sicherer als den vorherigen zu machen – durch den Einsatz branchenführender, KI-gestützter Lösungen für Netzwerksicherheit, Cloud-Sicherheit und Sicherheitsbetrieb. Unsere Technologien, die auf Precision AI basieren, ermöglichen eine präzise Erkennung von Bedrohungen und schnelle Reaktionen. Auf diese Weise werden Fehlalarme vermieden und die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Unser Ansatz der Plattformisierung integriert verschiedene Sicherheitslösungen zu einer einheitlichen, skalierbaren Plattform, die die Verwaltung vereinfacht und betriebliche Effizienz bei umfassendem Schutz ermöglicht. Vom Schutz der Netzwerkperimeter und Cloud-Umgebungen bis hin zur schnellen Reaktion auf Sicherheitsvorfälle – Palo Alto Networks unterstützt Unternehmen beim Erreichen von Zero-Trust-Sicherheit und bei ihrer sicheren digitalen Transformation unter den Bedingungen einer kontinuierlich evolvierenden Bedrohungslandschaft. Dieser unermüdliche Einsatz für Sicherheit und Innovation macht uns zum bevorzugten Partner der Cybersicherheitsbranche.

Bei Palo Alto Networks bringen wir die besten Fachleute für unsere Mission zusammen. Wir sind stolz darauf, der bevorzugte Arbeitsplatz im Bereich Cybersicherheit zu sein, der als einer der Most Loved Workplaces von Newsweek (2021–2024), mit einer Punktzahl von 100 auf dem Disability Equality Index (2024, 2023, 2022) und als einer der HRC Best Places for LGBTQ+ Equality (2022) ausgezeichnet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.paloaltonetworks.com.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie „erwarten“, „können“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „werden“, „Potenzial“, „projiziert“ und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

