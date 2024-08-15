HistoSonics宣布獲得超額認購的1.02億美元D輪融資，以推進非侵入性組織摧毀術平台的推出

明尼亞波里斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- HistoSonics是Edison®組織摧毀術系統和新型組織摧毀術療法平台的製造商。該公司今天宣布完成超額認購的1.02億美元D輪融資。本輪融資由全球首屈一指的成長期投資機構Alpha Wave Ventures領投，新投資人Amzak Health和HealthQuest Capital以及現有投資人Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (JJDC)、Venture Investors、Lumira Ventures、Yonjin Venture、威斯康辛州投資委員會等參與了本輪融資。

組織摧毀術是一種新型聚焦超音波，它使用高振幅、極短的脈衝產生「氣泡雲」，旨在以機械方式破壞和液化目標肝臟腫瘤。這些氣泡雲在幾微秒內形成和潰散，產生的機械力足以在細胞和亞細胞水準上以非侵入性和非熱方法破壞組織。組織摧毀術為手術、放療和化療等治療方法提供了一種頗具前景的替代方法，而其他方法往往會產生很大的副作用。

D輪融資將用於加快其非侵入性組織摧毀術平台的開創性進展，支援在美國和計畫中的全球市場的商業成長，並啟動公司的創新前瞻性專案BOOMBOX主研究，該研究旨在評估HistoSonics的Edison系統在跨領域使用者中治療肝臟腫瘤的效果。Edison組織摧毀術系統於2023年10月獲得美國食品藥物管理局的重新批准。目前，HistoSonics正與美國和國際一流機構合作，開發跨領域組織摧毀術肝臟治療計畫。

HistoSonics總裁兼執行長Mike Blue表示：「對於希望採用非侵入性方法靶向摧毀腫瘤而無需針刺或切口的病患來說，組織摧毀術是一種改變以往治療典範的選擇。我們非常高興地宣布由Alpha Wave主導的頂尖投資銀團的加入，這強化了人們對本公司使命的信心，即透過我們目前在肝臟上的應用以及在腎臟、胰腺、攝護腺、大腦和其他類型腫瘤中的擴展應用影響病患的生活。這筆資金將加速關鍵專案的實施，這些專案旨在提高影響目前和未來平台的核心技術能力，並支援與醫生和研究人員合作，研究利用組織摧毀術的獨特作用機制改善病患預後的創新方法。HistoSonics利用組織摧毀術開創了一種新的醫學類別，重新定義了肝臟腫瘤的治療，為全球數百萬亟需新選擇的病患帶來了希望。」

Alpha Wave Global醫療保健投資部董事總經理Chris Dimitropoulos表示：「HistoSonics是組織摧毀術應用領域的先驅，Alpha Wave很榮幸能夠主導對HistoSonics的投資。組織摧毀獨特的非侵入性方法使用聚焦超聲波精確瞄準並破壞病變組織，而不會損害周圍的健康組織。這項突破性技術可望改變各種具有挑戰性的臨床病症的治療格局，為病患提供更好的預後並縮短康復時間。我們在全國各地和海外的領先醫院中心看到的採用情況顯示，巨大的醫療需求尚未得到滿足。我們很高興能支援HistoSonics加快這一創新療法的開發和上市。」在此次融資中，Dimitropoulos先生將加入HistoSonics董事會。

HistoSonics的Edison系統利用專有技術和先進的成像技術，精確、可控地提供個人化、非侵入性的組織摧毀術治療。這項專有技術的新穎作用機制可為病患帶來顯著優勢，包括治療部位快速恢復和再吸收的能力。與當今任何治療模式都不同，HistoSonics的平台還為醫生提供了在連續即時視覺化和控制下監測組織破壞情況的能力。

HistoSonics 公司概覽

HistoSonics是一家私人醫療器材公司，利用組織摧毀術開發非侵入性平台和專有聲束療法。組織摧毀術是一種利用集中超聲波以機械方式破壞和液化多餘組織和腫瘤的新型作用機制。該公司目前的重點是在美國和部分全球市場將其用於肝臟治療的Edison系統商業化，同時將組織摧毀術的應用擴展到腎臟、胰腺、攝護腺、大腦等其他器官。HistoSonics在密西根州安娜堡和明尼蘇達州明尼亞波里斯設有辦事處。Edison®系統用於對肝臟腫瘤進行非侵入性機械破壞，包括透過組織摧毀術對無法切除的肝臟腫瘤進行部分或完全破壞。美國食品藥物管理局尚未對Edison系統治療任何特定疾病或病症進行評估。病患如欲瞭解組織摧毀術的相關資訊以及自己是否適合接受該療法，請造訪www.myhistotripsy.com。

根據聯邦法律，Edison系統在腎臟方面的應用僅限於研究性用途。#HOPE4KIDNEY試驗旨在支援未來擴大適應症範圍，將腎組織/腫瘤的破壞納入其中。

關於Alpha Wave

Alpha Wave是一家全球性投資公司，主要從事三大垂直業務：私募股權、私人信貸和公共市場。公司由Rick Gerson、Navroz Udwadia和Ryan Khoury領導。其旗艦全球私募股權基金Alpha Wave Ventures致力於投資一流的成長期公司，並努力成為能夠為創辦人和管理團隊提供協助的長期合作夥伴。

Alpha Wave在邁阿密、紐約、倫敦、摩納哥、馬德里、阿布達比、特拉維夫、邦加羅爾和雪梨設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.alphawaveglobal.com。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.histosonics.com/

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