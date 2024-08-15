HistoSonics宣布获得超额认购的1.02亿美元D轮融资，以推进非侵入性组织摧毁术平台的推出

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- HistoSonics是Edison®组织摧毁术系统和新型组织摧毁术疗法平台的制造商。该公司今天宣布完成超额认购的1.02亿美元D轮融资。本轮融资由全球领先的成长期投资机构Alpha Wave Ventures领投，新投资者Amzak Health和HealthQuest Capital以及现有投资者Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (JJDC)、Venture Investors、Lumira Ventures、Yonjin Venture、威斯康星州投资委员会等参与了本轮融资。

组织摧毁术是一种新型聚焦超声，它使用高振幅、极短的脉冲产生“气泡云”，旨在以机械方式破坏和液化目标肝脏肿瘤。这些气泡云在几微秒内形成和溃散，产生的机械力足以在细胞和亚细胞水平上以非侵入性和非热方法破坏组织。组织摧毁术为手术、放疗和化疗等治疗方法提供了一种颇具前景的替代方法，而其他方法往往会产生很大的副作用。

D轮融资将用于加快其非侵入性组织摧毁术平台的开创性进展，支持在美国和计划中的全球市场的商业增长，并启动公司的创新前瞻性项目BOOMBOX主研究，该研究旨在评估HistoSonics的Edison系统在多学科用户中治疗肝脏肿瘤的效果。Edison组织摧毁术系统于2023年10月获得美国食品药品管理局的重新审批。目前，HistoSonics正与美国和国际领先机构合作，开发多学科组织摧毁术肝脏治疗项目。

HistoSonics总裁兼首席执行官Mike Blue表示：“对于希望采用非侵入性方法靶向摧毁肿瘤而无需针刺或切口的患者来说，组织摧毁术是一种改变以往治疗范式的选择。我们非常高兴地宣布由Alpha Wave牵头的顶级投资银团的加入，这增强了人们对本公司使命的信心，即通过我们目前在肝脏上的应用以及在肾脏、胰腺、前列腺、大脑和其他类型肿瘤中的扩展应用影响患者的生活。这笔资金将加速关键项目的实施，这些项目旨在提高影响当前和未来平台的核心技术能力，并支持与医生和研究人员合作，研究利用组织摧毁术的独特作用机制改善患者预后的创新方法。HistoSonics利用组织摧毁术开创了一种新的医学类别，重新定义了肝脏肿瘤的治疗，为全球数百万亟需新选择的患者带来了希望。”

Alpha Wave Global医疗保健投资部董事总经理Chris Dimitropoulos表示：“HistoSonics是组织摧毁术应用领域的先驱，Alpha Wave很荣幸能够主导对HistoSonics的投资。组织摧毁独特的非侵入性方法使用聚焦超声波精确瞄准并破坏病变组织，而不会损害周围的健康组织。这项突破性技术有望改变各种具有挑战性的临床病症的治疗格局，为患者提供更好的预后并缩短康复时间。我们在全国各地和海外的领先医院中心看到的采用情况表明，巨大的医疗需求尚未得到满足。我们很高兴能支持HistoSonics加快这一创新疗法的开发和上市。”在此次融资中，Dimitropoulos先生将加入HistoSonics董事会。

HistoSonics的Edison系统利用专有技术和先进的成像技术，精确、可控地提供个性化、非侵入性的组织摧毁术治疗。这项专有技术的新颖作用机制可为患者带来显著优势，包括治疗部位快速恢复和再吸收的能力。与当今任何治疗模式都不同，HistoSonics的平台还为医生提供了在连续实时可视化和控制下监测组织破坏情况的能力。

HistoSonics 公司概览

HistoSonics是一家私营医疗器械公司，利用组织摧毁术开发无创平台和专有声束疗法。组织摧毁术是一种利用集中超声波以机械方式破坏和液化多余组织和肿瘤的新型作用机制。该公司目前的重点是在美国和部分全球市场将其用于肝脏治疗的Edison系统商业化，同时将组织摧毁术的应用扩展到肾脏、胰腺、前列腺、大脑等其他器官。HistoSonics在密歇根州安娜堡和明尼苏达州明尼阿波利斯设有办事处。Edison®系统用于对肝脏肿瘤进行非侵入性机械破坏，包括通过组织摧毁术对无法切除的肝脏肿瘤进行部分或完全破坏。美国食品药品管理局尚未对Edison系统治疗任何特定疾病或病症进行评估。患者如需了解组织摧毁术的相关信息以及自己是否适合接受该疗法，请访问www.myhistotripsy.com。

根据联邦法律，Edison系统在肾脏方面的应用仅限于研究性用途。#HOPE4KIDNEY试验旨在支持未来扩大适应症范围，将肾组织/肿瘤的破坏纳入其中。

关于Alpha Wave

Alpha Wave是一家全球性投资公司，主要从事三大垂直业务：私募股权、私人信贷和公共市场。公司由Rick Gerson、Navroz Udwadia和Ryan Khoury领导。其旗舰全球私募股权基金Alpha Wave Ventures致力于投资一流的成长期公司，并努力成为能够为创始人和管理团队提供帮助的长期合作伙伴。

Alpha Wave在迈阿密、纽约、伦敦、摩纳哥、马德里、阿布扎比、特拉维夫、班加罗尔和悉尼设有办事处。如需了解更多信息，请访问www.alphawaveglobal.com。

如需了解更多信息，请访问：www.histosonics.com/

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