Bio-Gene和Envu合作评估Flavocide 用于公共和私营部门蚊虫管理的效果

媒介传播疾病占所有传染病的17%以上，每年造成70多万人死亡。它们可由寄生虫、细菌或病毒引起。疟疾是一种由按蚊传播的寄生虫感染。据估计，全球有2.19亿病例，每年导致40多万人死亡。大多数死亡发生在5岁以下的儿童中。（照片：美国商业资讯）

媒介传播疾病占所有传染病的17%以上，每年造成70多万人死亡。它们可由寄生虫、细菌或病毒引起。疟疾是一种由按蚊传播的寄生虫感染。据估计，全球有2.19亿病例，每年导致40多万人死亡。大多数死亡发生在5岁以下的儿童中。（照片：美国商业资讯）

澳大利亚墨尔本和北卡罗来纳州凯里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 开发下一代新型生物杀虫剂的澳大利亚公司Bio-Gene Technology Limited（ASX:BGT，简称“Bio-Gene”）和Envu正携手评估Flavocide™在用于专业病虫害管理和公共卫生产品以控制蚊虫方面的效果。

Envu是一家专门从事环境科学的全球性公司，致力于开发创新解决方案以管理威胁公众健康和环境的病虫、杂草和草坪病害。通过其环境、社会和治理(ESG)支柱业务，Envu致力于对自然有益的创新。作为一种等同天然的化合物，Flavocide补充了公司的专业病虫害和蚊虫管理产品组合。

此次合作将Bio-Gene的发现和开发管线与Envu的配方专业知识相结合，以最大限度地提高功效和应用效率。Bio-Gene和Envu已经成功评估了几种针对蚊虫的Flavocide配方，并将继续评估Flavocide用于一系列专业用途产品以控制这些公共卫生病虫害的效果。

Bio-Gene董事总经理兼首席执行官Tim Grogan表示：“我们与Envu的合作扩大了Flavocide在用于全球主要专业病虫害管理和公共卫生目标市场以控制蚊虫方面的潜力。Envu是新型可持续抗蚊虫产品商业开发和营销领域的全球领导者。这一重要计划支持我们与一系列强大合作伙伴合作的战略，以充分利用与我们的技术相关的机遇。”

Envu高级副总裁兼全球创新主管Bernard Jacqmin表示：“我们很高兴与Bio-Gene合作，配制和评估用于蚊虫管理应用的Flavocide。Flavocide源自大自然，根据我们迄今为止完成的测试，已证明具有对抗蚊虫的良好特性。 我们的共同努力已经在测试阶段显示出有希望的结果，我们对该领域的消费者和专业人士可以获得的潜在益处感到振奋不已。”

Flavocide是一种基于Flavesone的等同天然产品，Flavesone是一种存在于某些桉树中的天然植物化合物。Bio-Gene开发了一种专有工艺来合成该分子并实现商业化量产。

Flavocide展示了一种新的作用机制——即杀虫剂控制或杀灭病虫的方式——并且能够克服病虫对当前杀虫产品的抗药性。蚊虫菌株对现有产品的抗药性尤其明显，这使得管理疟疾、登革热和寨卡病毒等严重疾病的传播变得具有挑战性。具有全新作用机制的杀虫剂十分罕见，但对于确保未来的全球粮食安全和公共卫生至关重要。

Bio-Gene正在开发Flavocide，以解决公共卫生、作物保护、粮食储存和消费者应用领域的杀虫剂耐药性这一主要的全球性问题。

目前，Bio-Gene和Envu正在探索让Envu在商业产品中使用Flavocide的机会。任何未来的开发或许可协议将由Bio-Gene和Envu共同宣布。

本新闻稿由Bio-Gene和Envu批准发布。

关于Bio-Gene Technology Limited

Bio-Gene是一家澳大利亚公司，致力于开发新型生物杀虫剂，以应对杀虫剂耐药性和毒性的全球挑战。其独特的产品基于一类天然存在的化合物，这些化合物被证明可以克服耐药性，从而将在控制病虫害时对人类健康和环境的影响降至最低。

Bio-Gene的产品在作物保护、粮食储存、公共卫生和消费者用途方面有着多种应用。它们提供了源自大自然的新选择，以满足市场对有效、安全的病虫害管理解决方案的需求。

Flavocide™是Bio-Gene Technology Limited的商标。

关于Envu

Envu成立于2022年，是一家建立在多年环境科学经验之上的公司，专注于推动为全世界的每个人创造健康的环境。Envu在以下领域提供专门服务：专业病虫害管理、林业、观赏植物、高尔夫、工业植被管理、草坪和景观、蚊虫管理以及牧场和草场。Envu与客户合作，共同设计创新的解决方案，以满足他们现在和未来的需求。Envu产品组合由180多个深受信赖的知名品牌组成。该公司拥有900名员工，在100个国家开展业务，并拥有四个全球创新中心。如需了解更多信息，请访问www.envu.com。

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