Experian併購行為分析先鋒NeuroID

加州，科斯塔梅薩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性資料及科技公司Experian ®今天宣布，該公司已併購行為分析產業翹楚NeuroID。NeuroID的現代及零摩擦能力將為新使用者和回頭客在整個客戶生命週期中（包括開戶、登入和交易）觀察到的數位行為訊號和分析提供新一層的見解，強化Experian的詐欺風險套組。

現在，NeuroID的行為能力分析解決方案可透過CrossCore ®在Experian Ascend Technology Platform™上獲得，它是該平台上的重要詐欺偵測功能。Experian的身分驗證和詐欺防杜解決方案去年幫助全球客戶避免了約150億美元的詐欺損失。NeuroID無縫整合至Experian後，客戶可以使用服務提供者來主動監控和分析使用者的即時數位行為（例如，他們如何瀏覽表格並輸入資訊）。

生成式人工智慧驅動的詐欺出現，令從金融服務到醫療保健和電子商務的跨產業公司積極為其起源和帳戶管理詐欺策略尋找新型詐欺偵測科技——如行為分析。行為分析提供的見解有助於即時減少詐欺，並防杜身分盜竊、帳戶接管、機器人攻擊、下一代機器人攻擊和詐欺集團，助力企業提供無縫的客戶體驗。

「併購NeuroID說明我們提供客戶世界級資料、分析和見解以防杜詐欺的承諾。我們摩拳擦掌，將與NeuroID一起打造新的整合產品，不僅偵測風險，也給予企業開發線上版圖的信心，並信任其交易。」Experian北美身分及詐欺業務總裁Robert Boxberger說，「在今天這個高度競爭、數位優先的世界中，想為未來打擊詐欺而創新，行為分析的使用至關重要。」

「我們現在處於由人工智慧驅動的詐欺新紀元。各公司均承受了莫大壓力，必須快速創新並提升打擊詐欺手法。NeuroID根據行為互動，為使用者風險提供了新的觀點。」NeuroID執行長Jack Alton說，「這個觀點利用主動的第一道防線保護各公司，偵測高明的詐欺集團和機器人攻擊。我們期待在加入Experian之後，幫助各公司運用可實現更安全、零摩擦體驗的解決方案，自信縱橫這個新時代。」

如欲瞭解詳情，請造訪：https://www.experian.com/business/solutions/fraud-management。

關於NeuroID

全球行為分析先驅NeuroID為數位企業提供防禦詐欺的第一道防線，並高度重視隱私。NeuroID的軟體可判斷使用者是人類還是機器人，以及根據他們對輸入資料的熟悉程度及互動情形，判斷這個人是否表現出風險傾向。NeuroID的專有技術可以深入了解數位互動（無需收集個人資料），從而主動監控、預警並採取行動打擊欺詐。NeuroID配合專家指導，加速現代風險管理，讓全球主管可以在更短的時間內察覺詐欺，減少損失並省下更多費用。如欲進一步瞭解NeuroID的產品及服務，請前往https://www.neuro-id.com/。

關於 Experian

Experian 是一家全球資料及技術公司，為世界各地的人群和企業製造機會。我們幫助改寫借貸模式、發現並防杜詐欺、簡化醫療保健、提供數位行銷解決方案，並為汽車市場提供更深度的見解。這些都是透過我們結合資料、分析和軟體的獨到做法達成的。我們還幫助上百萬人實現理財目標，並協助他們節省時間和金錢。我們的營運跨多個市場，範圍涵蓋金融服務、醫療保健、汽車、農業金融、保險及其他各類產業。

我們投資於優秀人才和先進的新技術，以釋放資料的力量並進行創新。作為一家在倫敦證券交易所(EXPN)上市的富時100指數公司，我們在32個國家/地區擁有一支22,500人的團隊。我們的公司總部位於愛爾蘭都柏林。如欲瞭解更多資訊，請造訪 experianplc.com 。

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