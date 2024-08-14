Bio-Gene和Envu合作評估Flavocide 用於公共和私人部門蚊蟲管理的效果

蟲媒傳染病占所有傳染病的17%以上，每年造成70多萬人死亡。它們可由寄生蟲、細菌或病毒引起。瘧疾是一種由瘧蚊傳播的寄生蟲感染。據估計，全球有2.19億病例，每年導致40多萬人死亡。大多數死亡發生在5歲以下的兒童中。（照片：美國商業資訊）

蟲媒傳染病占所有傳染病的17%以上，每年造成70多萬人死亡。它們可由寄生蟲、細菌或病毒引起。瘧疾是一種由瘧蚊傳播的寄生蟲感染。據估計，全球有2.19億病例，每年導致40多萬人死亡。大多數死亡發生在5歲以下的兒童中。（照片：美國商業資訊）

澳洲墨爾本和北卡羅來納州凱里--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 開發下一代新型生物殺蟲劑的澳洲公司Bio-Gene Technology Limited（ASX:BGT，簡稱「Bio-Gene」）和Envu正攜手評估Flavocide™在用於專業病蟲害管理和公共衛生產品以控制蚊蟲方面的效果。

Envu是一家專門從事環境科學的全球性公司，致力於開發創新解決方案以管理威脅公眾健康和環境的病蟲、雜草和草坪病害。透過其環境、社會和治理(ESG)支柱業務，Envu致力於對自然有益的創新。作為一種等同天然的化合物，Flavocide補充了公司的專業病蟲害和蚊蟲管理產品組合。

此次合作將Bio-Gene的發現和研發產品線與Envu的配方專業知識相結合，以充分提高功效和應用效率。Bio-Gene和Envu已經成功評估了幾種針對蚊蟲的Flavocide配方，並將繼續評估Flavocide用於一系列專業用途產品以控制這些公共衛生病蟲害的效果。

Bio-Gene董事總經理兼執行長Tim Grogan表示：「我們與Envu的合作擴大了Flavocide在用於全球主要專業病蟲害管理和公共衛生目標市場以控制蚊蟲方面的潛力。Envu是新型永續抗蚊蟲產品商業開發和行銷領域的全球領導者。這一重要計畫支援我們與一系列強大合作夥伴合作的策略，以充分利用與我們的技術相關的商機。」

Envu資深副總裁兼全球創新主管Bernard Jacqmin表示：「我們很高興與Bio-Gene合作，配製和評估用於蚊蟲管理應用的Flavocide。Flavocide源自大自然，根據我們迄今為止完成的測試，已證明具有對抗蚊蟲的良好特性。 我們的共同努力已經在測試階段顯示出有希望的結果，我們對該領域的消費者和專業人士可以獲得的潛在益處感到振奮不已。」

Flavocide是一種基於Flavesone的等同天然產品，Flavesone是一種存在於某些桉樹中的天然植物化合物。Bio-Gene開發了一種專有製程來合成該分子並實現商業化量產。

Flavocide展示了一種新的作用機制——即殺蟲劑控制或殺滅病蟲的方式——並且能夠克服病蟲對目前殺蟲產品的抗藥性。蚊蟲菌株對現有產品的抗藥性尤其明顯，這使得管理瘧疾、登革熱和茲卡病毒等嚴重疾病的傳播變得具有挑戰性。具有全新作用機制的殺蟲劑十分罕見，但對於確保未來的全球糧食安全和公共衛生至關重要。

Bio-Gene正在開發Flavocide，以解決公共衛生、作物保護、糧食儲存和消費者應用領域的殺蟲劑耐藥性這一主要的全球性問題。

目前，Bio-Gene和Envu正在探索讓Envu在商業產品中使用Flavocide的機會。任何未來的開發或授權合約將由Bio-Gene和Envu共同宣布。

本新聞稿由Bio-Gene和Envu核准發布。

關於Bio-Gene Technology Limited

Bio-Gene是一家澳洲公司，致力於開發新型生物殺蟲劑，以因應殺蟲劑耐藥性和毒性的全球挑戰。其獨特的產品基於一類天然存在的化合物，這些化合物被證明可以克服耐藥性，從而將在控制病蟲害時對人類健康和環境的影響降至最低。

Bio-Gene的產品在作物保護、糧食儲存、公共衛生和消費者用途方面具有多種應用。它們提供了源自大自然的新選擇，以滿足市場對有效、安全的病蟲害管理解決方案的需求。

Flavocide™是Bio-Gene Technology Limited的商標。

關於Envu

Envu成立於2022年，是一家建立在多年環境科學經驗之上的公司，專注於推動為全世界的每個人創造健康的環境。Envu在以下領域提供專門服務：專業病蟲害管理、林業、觀賞植物、高爾夫、工業植被管理、草坪和景觀、蚊蟲管理以及牧場和草場。Envu與客戶合作，共同設計創新的解決方案，以滿足他們現在和未來的需求。Envu產品組合由180多個深受信賴的知名品牌組成。該公司擁有900名員工，在100個國家推展業務，並擁有四個全球創新中心。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.envu.com。

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