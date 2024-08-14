Experian收购行为分析先驱NeuroID

加利福尼亚州科斯塔梅萨--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球数据和技术公司Experian ®今天宣布已收购行为分析领域的行业领导者NeuroID。NeuroID先进流畅的功能扩展了Experian的防欺诈风险套件，能够在整个客户生命周期（包括开户、登录和交易）中观察新用户和老用户的数字行为迹象和分析，提供全新层面的洞察。

NeuroID的行为分析解决方案现在可通过CrossCore ®（Experian Ascend Technology Platform™）获取并用于关键的欺诈检测功能。去年，Experian的身份验证和欺诈预防解决方案帮助客户在全球范围内避免了约150亿美元的欺诈损失。通过将NeuroID无缝集成到Experian中，客户可以使用一家服务提供商来主动监控和分析用户的实时数字行为（例如，他们如何浏览表单和输入信息）。

目前出现的生成式人工智能驱动的欺诈行为，促使从金融服务到医疗保健和电子商务等各行各业的公司在其启动和账户管理反欺诈战略中寻求行为分析等新型欺诈检测技术。通过行为分析获得的洞察力有助于实时减少欺诈，防止身份盗用、账户接管、僵尸攻击、下一代僵尸攻击和诈骗团伙，使企业能够提供无缝的客户体验。

Experian北美身份与反欺诈业务总裁Robert Boxberger表示：" 收购NeuroID彰显了我们为客户提供世界级数据、分析和洞察力以防止欺诈的承诺。通过与NeuroID的合作，我们很高兴能打造全新的混合产品，不仅能检测风险，还能让企业自信地浏览网络环境并信任他们的交易。在当今高度竞争和数字优先的世界中，行为分析的使用对于未来打击欺诈的创新至关重要。”

NeuroID公司首席执行官Jack Alton表示，“ 我们正处于人工智能驱动型欺诈的新时代。公司面临巨大的压力，必须快速创新，推进打击欺诈的方法。NeuroID根据行为互动开启观察用户风险度的新视角。这为公司提供了第一道主动防线，能够侦测复杂的欺诈团伙和僵尸攻击。通过与Experian联手，我们期待帮助企业自信驾驭这个新时代，并通过解决方案提供更安全、更流畅的体验。”

要了解更多信息，请访问https://www.experian.com/business/solutions/fraud-management。

关于NeuroID

NeuroID是行为分析领域的全球领先企业，为数字业务提供以隐私为中心的第一道反欺诈防线。NeuroID的软件可根据用户对其输入和互动数据的熟悉程度，确定用户是人类还是机器人，以及人类是否会带来风险。NeuroID的专有技术能够深入洞察数字互动（无需收集个人数据），从而主动监测、提醒和打击欺诈行为。在专家指导的配合下，NeuroID加快了现代风险管理的步伐，使全球领导者能够更快地发现欺诈行为，减少损失并增加节约。有关NeuroID产品和服务的更多信息，请访问网站https://www.neuro-id.com/。

关于Experian

Experian是一家全球性的数据和技术公司，为世界各地的人们和企业创造机会。我们利用数据、分析和软件的独特组合，帮助重新定义贷款实践、揭露和预防欺诈、简化医疗保健、提供数字营销解决方案，以及深入了解汽车市场。我们还帮助数百万人实现他们的财务目标，帮助他们节省时间和金钱。我们的业务覆盖一系列市场，包含金融服务、医疗保健、汽车、农业金融、保险以及更多细分行业。

我们投资于优秀人才和先进的新技术，以释放数据的力量并进行创新。作为一家在伦敦证券交易所(EXPN)上市的富时100指数公司，我们在32个国家/地区拥有一支22,500人的团队。我们的公司总部位于爱尔兰都柏林。如需了解更多信息，请访问 experianplc.com 。

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