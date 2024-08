400º Cessna Citation Latitude se une à frota da Simmons Foods, reforçando a liderança do segmento

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--A Textron Aviation anunciou hoje que entregou o 400º jato executivo Cessna Citation Latitude para o cliente de longa data da Citation, a Simmons Foods, uma empresa de propriedade familiar desde 1949, de Siloam Springs, Arkansas. A Simmons Foods irá usar a nova aeronave para aumentar a eficiência das viagens de negócios de sua empresa, complementando sua frota existente de três jatos Citation que são fundamentais para gerenciar operações em diversos locais.

O jato executivo de médio porte Cessna Citation Latitude é projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT).

“A entrega do 400º Citation Latitude é uma comprovação do design superior da aeronave e um momento de orgulho para nossa equipe”, disse Lannie O’Bannion, Vice-Presidente Sênior de Vendas Globais e Operações de Voo da Textron Aviation. "Este marco não apenas reforça o status do Latitude como líder no segmento de jatos de médio porte, mas também ressalta nosso comprometimento com a inovação e a satisfação do cliente, que define novos padrões de conforto, eficiência e desempenho na indústria da aviação."

Certificado em 2015, o Citation Latitude foi o jato executivo de médio porte mais entregue no mundo por oito anos consecutivos, sendo o favorito dos clientes devido à sua confiabilidade, versatilidade e alcance impressionante de 2.700 milhas náuticas.

Com uma cabine com piso plano e amplo espaço para nove passageiros, a aeronave pode voar sem escalas entre destinos como Nova York e Los Angeles ou Vancouver e Cidade da Guatemala. O Citation Latitude se destaca como a escolha preferida entre os clientes para uma vasta gama de operações, incluindo corporações, fretamento, viagens pessoais, ambulância aérea, inteligência, vigilância e verificação (ISR), transporte utilitário, reconhecimento aéreo, inspeção de voo, treinamento e inúmeras outras missões especializadas.

"Ao longo dos anos, descobrimos que os jatos Citation significam negócios em todos os sentidos. Nossa frota de Citations melhorou significativamente as capacidades operacionais de nossa empresa, que nos permite atender nossos clientes, funcionários e fazendeiros de modo mais eficaz", disse Todd Simmons, Diretor Executivo da Simmons Foods. "Orientados por nossos valores familiares de integridade, respeito, trabalho duro e inovação, o desempenho e a confiabilidade do Latitude se ajustam naturalmente ao nosso negócio."

Sobre o Cessna Citation Latitude

O jato executivo de médio porte Citation Latitude de quatro passageiros, com alcance de 2.700 milhas náuticas (5.000 km) em cruzeiro de alta velocidade, se diferencia da concorrência por sua combinação de conforto e eficiência. O comprimento do campo de decolagem líder de classe para aeronave de 3.580 pés proporciona aos operadores maior alcance em campos curtos. Por dentro, o Citation Latitude oferece uma experiência de cabine incomparável, apresentando um ambiente mais aberto, espaçoso, iluminado e refinado em sua categoria. Com piso plano e seis pés de altura da cabine, a inovação supera com recursos excepcionais projetados em toda a aeronave.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida no mundo todo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.