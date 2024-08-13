Shell與L&T Technology Services簽署新的架構協議

阿姆斯特丹和印度邦加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 工程、數位和研發服務領域的全球領導者L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS)宣布，該公司已與全球最大的能源公司之一Shell簽署了一項長期架構協議。

根據這項多年期架構協議，LTTS將視必要為Shell的全球資產提供綜合工程和採購服務，以及數位工程服務、資本專案的資料治理和數位專案管理顧問服務。

LTTS在工程、製造服務、數位化轉型和資料服務方面擁有超過20年的經驗，能夠很好地在全球支援Shell為交付專案而部署其獨特的全球交付模式。

L&T Technology Services執行長兼董事總經理Amit Chadha就這一發展評論道：「以工程合作夥伴的身分與Shell簽署這項新協議，進一步鞏固了我們在資訊管理和聯合工程服務領域長期而持續的關係。憑藉我們在為能源產業客戶提供服務方面的豐富經驗和能力，我們很高興能與Shell合作，為實現他們的策略目標貢獻力量。」

關於L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS)是Larsen & Toubro Limited旗下的一家上市子公司，專注於工程和研發(ER&D)服務。我們提供顧問、設計、開發和測試服務，涵蓋整個產品和流程開發生命週期。我們的客戶群包括69家《財星》500大企業和57家世界頂尖ER&D公司，領域涵蓋工業產品、醫療器材、交通運輸、電信和高科技以及加工產業。公司總部位於印度，截至2024年6月30日，在全球設有22個設計中心、30個銷售辦事處和108個創新實驗室，員工總數逾23,550名。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.LTTS.com/。

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