Ethiopian Airlines 將埃塞俄比亞新全球樞紐機場的設計顧問合約授予由 Dar 和 Zaha Hadid Architects 領導的聯盟

Ethiopian Airlines Group行政總裁Mesfin Tasew與Dar在埃塞俄比亞的營運總監Tariq Al-Qanni簽署了Abusera國際機場的新顧問合約。（圖片來源：AETOSWire）

Ethiopian Airlines Group行政總裁Mesfin Tasew與Dar在埃塞俄比亞的營運總監Tariq Al-Qanni簽署了Abusera國際機場的新顧問合約。（圖片來源：AETOSWire）

亞的斯亞貝巴，埃塞俄比亞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Ethiopian Airlines Group宣佈計劃在Abusera建設非洲最大的機場，這將成為埃塞俄比亞15年戰略計劃中的關鍵部分，旨在使其成為全球最具競爭力的航空集團之一。

該機場的選址支持逐步擴展，使航空公司能夠滿足國際航空運輸協會對未來十年超過200%增長的預測，並超越現有的Bole國際機場，後者已無顯著擴展可能性。Abusera較低的海拔將提升飛機起飛性能，而通往亞的斯亞貝巴的快速鐵路將促進連通性。

計劃於 2029 年完成的第一階段工程將使機場每年可接待 6000 萬名旅客 — 幾乎是非洲目前最繁忙機場容量的三倍 — 創造數以千計的就業機會，以服務不斷擴大的客戶群和機隊。最終，該機場每年將可接待1.1億名旅客 - 是Bole國際機場容量的四倍。

Ethiopian 的首席執行官Mesfin Tasew表示：「憑藉其卓越的容量和世界級的設施，這個新機場有望提升非洲航空業的地位。」

為了實現這一變革性的新項目，Ethiopian Airlines 公司將顧問合約授予由Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners) 領導的聯盟，成員包括Zaha Hadid Architects (ZHA)， Pascall+Watson Architects，Landrum&Brown，和TY Lin。

Dar, TY Lin, and Landrum&Brown 均屬於Sidara，這是一個在全球排名第一的 航空業合作聯盟（《工程新聞記錄》2023年）。ZHA擁有屢獲殊榮的設計能力和全球聞名的機場項目經驗，而Pascall+Watson Architects則在 70 個機場成功完成了超過 2,000 個航空項目。

這些公司將共同為 60 萬m2的旅客設施、12.6 萬m 2的航空公司支援設施、兩條 4E 級平行跑道及相關的機場基礎設施，以及其他主要機場設施和基礎設施提供技術諮詢、工程、項目管理和施工監理服務。

關於Ethiopian Airlines Group

Ethiopian 是全球增長最快的航空公司之一，也是非洲最大的航空公司。憑藉 78 年的成功經驗，Ethiopian Airlines 運營非洲最現代化的機隊，飛往五大洲超過 150 個目的地。

https://www.ethiopianairlines.com/et

關於 Dar

Dar 為建築、城市、交通和基礎設施項目提供設計、規劃、工程和管理服務。

關於 Zaha Hadid Architects (ZHA)

ZHA 成立於 45 年前的倫敦，在全球範圍內提供建築、設計和規劃服務。

來源： AETOSWire

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