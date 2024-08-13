埃塞俄比亞航空將埃塞俄比亞新全球樞紐機場的設計顧問合約授予由 Dar 和 Zaha Hadid Architects 領導的聯盟

埃塞俄比亞航空集團首席執行官Mesfin Tasew與Dar在埃塞俄比亞的運營總監Tariq Al-Qanni簽署了Abusera國際機場的新顧問合約。（圖片來源：AETOSWire）

亞的斯亞貝巴，埃塞俄比亞--()--(美國商業資訊)-- 埃塞俄比亞航空集團宣佈計劃在Abusera建設非洲最大的機場，這將成為埃塞俄比亞15年戰略計劃中的關鍵部分，旨在使其成為全球最具競爭力的航空集團之一。

該機場的選址支持逐步增長，使航空公司能夠滿足國際航空運輸協會对未來十年超過200%增長的預測，並超越現有的Bole國際機場，後者已無法進行大幅擴展。Abusera較低的海拔將提升飛機起飛性能，而通往亞的斯亞貝巴的快速鐵路將促進連通性。

計劃於 2029 年完成的第一階段工程將使機場每年可接待 6000 萬名旅客 — 幾乎是非洲目前最繁忙機場容量的三倍 — 創造數以千計的就業機會，以服務埃塞俄比亞航空不斷擴大的客戶群和機隊。最終，該機場將每年服務 1.1 億名旅客 - 是Bole國際機場容量的四倍。

埃塞俄比亞航空公司的首席執行官Mesfin Tasew表示：「憑藉其卓越的容量和世界級的設施，這個新機場有望提升非洲航空業的地位。」

為了實現這一變革性的新項目，埃塞俄比亞航空公司將顧問合約授予由，Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners) 領導的聯盟，成員包括Zaha Hadid Architects (ZHA)， Pascall+Watson ArchitectsLandrum&Brown，和 TY Lin.

Dar、TY Lin和Landrum & Brown均屬於SidaraSidara，一個在全球排名第一的 航空業合作聯盟（《工程新聞記錄》2023年）。ZHA擁有屢獲殊榮的設計能力和全球知名的機場項目經驗，而Pascall+Watson Architects則在 70 個機場成功完成了超過 2,000 個航空項目。

這些公司將共同為 60 萬平方米的 旅客設施、12.6 萬平方米的 航空公司支援設施、兩條 4E 級平行跑道及相關的機場基礎設施，以及其他主要機場設施和基礎設施提供技術諮詢、工程、項目管理和施工監理服務。

關於埃塞俄比亞航空集團

埃塞俄比亞航空是全球增長最快的航空公司之一，也是非洲最大的航空公司。憑藉 78 年的成功經驗，埃塞俄比亞航空擁有非洲最現代化的機隊，飛往五大洲超過 150 個目的地。

https://www.ethiopianairlines.com/et

關於 Dar

Dar 為建築、城市、交通和基礎設施項目提供設計、規劃、工程和管理服務。

關於 Zaha Hadid Architects (ZHA)

ZHA成立於45年前，總部位於倫敦，在全球範圍內提供建築、設計和規劃服務。

來源： AETOSWire

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Dar – 市場營銷及傳訊部
Haya Yahya
MC@dar.com

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