Shell与L&T Technology Services签署新的框架协议

阿姆斯特丹和印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 工程、数字和研发服务领域的全球领导者L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS)宣布，该公司已与全球最大的能源公司之一Shell签署了一项长期框架协议。

根据这项多年期框架协议，LTTS将视必要为Shell的全球资产提供综合工程和采购服务，以及数字工程服务、资本项目的数据治理和数字项目管理咨询服务。

LTTS在工程、制造服务、数字化转型和数据服务方面拥有超过20年的经验，能够很好地在全球范围内支持Shell为交付项目而部署其独特的全球交付模式。

L&T Technology Services首席执行官兼董事总经理Amit Chadha就这一发展评论道：“作为其工程合作伙伴与Shell签署这项新协议，进一步巩固了我们在信息管理和联合工程服务领域长期而持续的关系。凭借我们在为能源行业客户提供服务方面的丰富经验和能力，我们很高兴能与Shell合作，为实现他们的战略目标做出贡献。”

关于L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS)是Larsen & Toubro Limited旗下的一家上市子公司，专注于工程和研发(ER&D)服务。我们提供咨询、设计、开发和测试服务，覆盖整个产品和流程开发生命周期。我们的客户群包括69家《财富》500强企业和57家世界顶级ER&D公司，领域涵盖工业产品、医疗器械、交通运输、电信和高科技以及加工行业。公司总部位于印度，截至2024年6月30日，在全球设有22个设计中心、30个销售办事处和108个创新实验室，员工总数逾23,550名。

如需了解更多信息，请访问https://www.LTTS.com/。

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