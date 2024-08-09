Canva可画发布专为工作而设计的焕新品牌体系 

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Canva可画作为全世界最大的视觉传播平台，今天宣布推出专为全球职场设计的焕新品牌体系。更新后的标识旨在兼顾全球扩展和本地互动的需求，进一步落实Canva可画赋予世界设计的力量这一使命。

为Canva可画的崭新十年赋予力量

在Canva可画发展的第一个十年，公司为数以百万计的人赋予通过设计达成目标的力量。如今，该公司开始同样重视为组织赋予力量，利用各种设计和生产力工具来支持全球各地职场不断高涨的视觉传播需求。

随着职场的进一步分散化，无比迫切需要更强有力的视觉传播和协作。Canva可画焕新后的品牌体系不仅能促进创造力，同时也可帮助全球各地的团队提高生产率，发扬全球和本地天资。

要重新设计世界的工作方式，Canva可画首先需要重新定义自身品牌的工作方式。这种新聚焦带来了新问题：品牌能否与新受众紧密联系，同时不损它独特的声音？随着品牌在全球扩张，它还能否真正与本地紧密联系？

“Canva可画代表赋予力量，这是我们品牌的根本原则，也是我们立司使命的真谛”，Canva可画执行创意总监（ECD）Cat van der Werff指出。“设计不仅仅是美学，设计是让人们能够达成目标的载体工具。强调这一理念成为整个品牌焕新的基石。”

拓展标志性的品牌

从可以瞬间辨识的渐变色到手工绘制的徽标和定制字体，Canva可画的品牌已经全球知名。本次焕新的目标是简化和放大其标志性特征，为极具启发性的视觉内容创造更多空间，体现Canva可画多元化的社区特点。

“世界各地的创意各有千秋，巴黎的人力资源负责人关注的东西可能对圣保罗的数字营销师没有作用”，执行创意总监Cat van der Werff指出。“我们焕新后的品牌体系注重超本地化和适应当地文化，确保能与世界各地的社区建立更好的联系。”

焕新后的品牌体系包括：

搭建面向内容的平台： 焕新后的品牌体系源于Canva可画这一面向灵活内容的平台本身。核心品牌资产保持不变，同时灵活的品牌要素可以定制，从而让品牌在全球扩张的同时，保持与本地的紧密联系。

焕新后的品牌体系源于Canva可画这一面向灵活内容的平台本身。核心品牌资产保持不变，同时灵活的品牌要素可以定制，从而让品牌在全球扩张的同时，保持与本地的紧密联系。 统一品牌与产品： 现在的设计布局也更加与Canva可画的产品流程吻合，从极具启发性的内容素材到拖放式的页面，到沉浸式的全屏动画等等。

现在的设计布局也更加与Canva可画的产品流程吻合，从极具启发性的内容素材到拖放式的页面，到沉浸式的全屏动画等等。 过程中演示作品： 最大的快乐往往来自过程。Canva可画的新系统完全认可这一点，强调过程中的设计，而不是完成后的作品。品牌生命在于动，静中亦有动。

最大的快乐往往来自过程。Canva可画的新系统完全认可这一点，强调过程中的设计，而不是完成后的作品。品牌生命在于动，静中亦有动。 人性化的Canva可画UI： 光标、备注以及丰富的定制表情符号，在每个品牌接触点都信手拈来，讲述互动与协作的真人真事。

光标、备注以及丰富的定制表情符号，在每个品牌接触点都信手拈来，讲述互动与协作的真人真事。 放大品牌声音： 全新的音调强化品牌的欢快人设，繁荣职场流行语趋势。

全新的音调强化品牌的欢快人设，繁荣职场流行语趋势。 比以往更方便易用：简化配色，反映了Canva可画认为赋予力量与方便易用相辅相成的观点，并更新全套工具以满足AA对于各种颜色的方便易用标准。

Canva可画打造，尽在Canva可画

越来越多的大型组织开始使用Canva可画企业版来加速视觉创意工作和促进品牌的成长。为了展示平台的强大能力，他们的内部创意团队使用Canva可画的设计工具来扩展品牌的焕新工作，在40多个国家和地区4,000多人的团队中顺利实施。

这种方法意味着品牌从发布之初就实现了可扩展性，拥有定制的品牌模板，由人工智能支持的品牌声音撰写工具，此外还可使用品牌工具包一站式完成全部要素。

“从创意到实现，从时间表到模板，我们在整个过程的各个环节都使用自己的工具。全面焕新旨在让产品与步伐吻合，证明各类组织可以使用Canva可画实现全球品牌扩张的方式”，执行创意总监Cat van der Werff指出。

该团队还与创意机构Vucko合作定义更新后的动画系统，更深入发掘Canva可画在品牌发展过程中赋予人格和人性的方式；此外还与创意机构Buck合作创建定制表情符号风格，借鉴Canva可画的品牌渐变色，更新了调色板和欢快人设。

重新设计世界的工作方式

过去十年来，Canva可画一直引领设计民主化的道路，帮助数以百万计的人将创意构想变为现实，而无论他们自己是否认为这属于创意。Canva可画拥有超过1.9亿月活跃用户，年收入超过23亿美元，公司的成长是其强大影响力的最佳宣言。

关于Canva 可画

2013年推出的 Canva 是免费的在线视觉通信和协作平台，其使命是让世界上每个人都能进行设计。Canva具有简单的拖放用户界面和丰富的模板，包括演示文稿、文档、网站、社交媒体图形、海报、装饰和视频，以及庞大的字体库、库存照片、插图、视频片段和音频剪辑，任何人都可以根据想法创造出美丽的作品。

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