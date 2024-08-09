Canva 發佈專為工作設計的全新品牌系統

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Canva，全球最大的視覺傳播平台，今日推出了專為全球職場設計的全新品牌系統。更新後的品牌形象旨在實現全球擴展和本地連接，進一步鞏固 Canva 賦能全球設計的使命。

賦能 Canva 的下一個十年

Canva的第一個十年已經通過設計幫助數百萬人實現了他們的目標。現在，Canva 將專注於為機構提供設計和生產力工具，以支援世界各地每個工作場所日益增長的視覺傳播需求。

隨著工作世界變得更加分散，對更強大的視覺溝通和協作的需求變得前所未有的重要。Canva的全新品牌系統不僅可以激發創意，還幫助在全球各地的職場團隊提高生產力，並兼具全球化和本地化特色。

要重新設計世界的工作方式，Canva 首先需要重新定義其品牌的運作方式。這個全新的重點帶來了新的問題：品牌能否在不失去其獨特風格的同时，與新受眾建立聯繫？隨著品牌在全球範圍內的擴展，它能否真正實現本地化連接？

「Canva代表著賦能——這是我們品牌的創立原則，也是自成立以來一直堅持的使命，」Canva的執行創意總監Cat van der Werff表示。「因為設計不只是講求美觀，設計是讓人們實現目標的工具。深化這一理念成為了整個品牌更新的基石。」

擴展標誌性品牌

從其可瞬間識別的漸變色到手工製作的標誌和定制字體，Canva 的品牌已經在全球範圍內建立起來。這次品牌更新的目標是簡化和放大其標誌性元素，並為激發靈感的視覺內容創造更多空間，以反映 Canva 多元化的社群。

「創意在世界各地的表現形式各不相同——對巴黎的人力資源主管有意義的東西，可能並不適用於聖保羅的數碼營銷人員。」執行創意總監 Cat van der Werff 說。「我們更新後的品牌系統旨在實現高度本地化和文化相關性，使我們能夠比以往任何時候都更好地與世界各地的社群建立聯繫。」

焕新的品牌體系包括：

構建內容平台： 更新的品牌系統靈感來自Canva本身——一個靈活的內容平台。核心品牌元素保持不變，而靈活的品牌元素可以定制，使品牌能夠在全球擴展的同時實現本地化連接。

更新的品牌系統靈感來自Canva本身——一個靈活的內容平台。核心品牌元素保持不變，而靈活的品牌元素可以定制，使品牌能夠在全球擴展的同時實現本地化連接。 統一品牌和產品： 設計佈局現在更貼近用戶在Canva產品中的使用流程——從富有啟發性的內容滾動到可拖放頁面，再到沉浸式的全屏體驗。

設計佈局現在更貼近用戶在Canva產品中的使用流程——從富有啟發性的內容滾動到可拖放頁面，再到沉浸式的全屏體驗。 展示進行中的工作： 創作過程往往帶來最大的樂趣。Canva 的新系統突出這一點，聚焦於設計的過程而非最終產品。這是一個動態的品牌，即使在靜態展示中也是如此。

創作過程往往帶來最大的樂趣。Canva 的新系統突出這一點，聚焦於設計的過程而非最終產品。這是一個動態的品牌，即使在靜態展示中也是如此。 人性化的用戶界面： 滑鼠指標、評論以及一系列定制表情符號在每個品牌接觸點上都栩栩如生，講述人與人之間連接和協作的故事。

滑鼠指標、評論以及一系列定制表情符號在每個品牌接觸點上都栩栩如生，講述人與人之間連接和協作的故事。 增強品牌聲音： 以全新的方式詮釋語調，突顯品牌活潑的個性，打破了使用職場流行語的趨勢。

以全新的方式詮釋語調，突顯品牌活潑的個性，打破了使用職場流行語的趨勢。 前所未有的無障礙性：簡化的配色方案反映了Canva的觀點，即增強功能和無障礙性是相輔相成的，同時整套配色已更新，以符合AA級別的嚴格無障礙標準。

由 Canva 打造，盡在 Canva

越來越多的大型機構轉向Canva Enterprise來提升視覺工作效率並發展他們的品牌。為展示該平台的強大功能，Canva 的內部創意團隊使用 Canva 的設計工具，在 40 多個國家超過 4,000 人的團隊中，一致地進行這次品牌更新。

這種方法意味著品牌從發佈之初就具備可擴展性，包括定制品牌模板、經過訓練能以聲音寫作的AI工具，以及一個品牌工具包，將所有元素整合在一起。

「從構想到實施，從時間表到模板，我們在整個過程的每個階段都使用了自己的工具。整個設計更新旨在全面測試我們的產品，證明機構如何使用Canva來擴展全球品牌，」執行創意總監Cat van der Werff說。

Canva團隊還與創意機構Vucko合作，定義了更新的動態系統，深入探討 Canva如何在品牌動態中注入個性和人性化元素；並與Buck合作創建了一套定制表情符號風格，融合了Canva的品牌漸變、更新的配色方案和富有趣味的個性。

重新設計全球工作方式

過去十年，Canva一直倡導設計的民主化，幫助數百萬人實現他們的創意願景，無論他們是否認為自己具有創意。每月活躍用戶超過1.9億，年化收入超過23億美元，Canva的增長證明了其影響力。

關於 Canva

始創於2013年的 Canva 是一個免費的線上視覺傳播和協作平台，以賦予世界設計的力量為使命。平台採用簡單易用的拖曳式使用者介面，提供龐大豐富的範本，包括簡報、文件、網站、社群媒體圖形、海報、服裝和影片等，此外還有海量的字體庫、照片庫、範例、影片錄影和音訊剪輯等，任何人都可發揚創意，創作美好的設計。

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